The Boys-Überraschung: Neue Serie mit 2 Fanlieblingen kommt – und zeigt den Ursprung der versautesten Superhelden-Orgie

The Boys Staffel 5 beendet zwar die Geschichte von Homelander, doch Amazon bringt uns schon bald eine komplett neue Serie, die in die Vergangenheit der Superhelden abtaucht.

Amazons Superhelden Satire The Boys mag vielleicht in zwei Jahren mit Staffel 5 enden. Doch das wird nicht der letzte Abstecher in die Welt der korrupten und versauten Superhelden sein. Im Rahmen der San Diego Comic-Con wurde jetzt überraschend eine neue The Boys-Serie angekündigt, die zwei der beliebtesten Superschurken zurückbringt.

The Boys: Vought Rising erzählt die Vorgeschichte von Soldier Boy und Stormfront

The Boys: Vought Rising taucht in die Vergangenheit der The Boys-Geschichte ein und erzählt als Prequel-Serie eine blutgetränkte Geschichte in den 1950ern. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit zwei Fanlieblingen, die bereits in der Mutterserie für Aussehen sorgten.

Amazon Soldier Boy und Stormfront kehren zurück

Aya Cash spielte in Staffel 2 die Bösewichtin Stormfront , auch liebevoll Nazi-Thor genannt

, auch liebevoll Nazi-Thor genannt Jensen Ackles war in Staffel 3 als Captain America-Parodie und Schurke Soldier Boy zu sehen und wird für das Finale in Staffel 5 nochmal zurückkehren

Aber worum geht es in Vought Rising? The Boys-Schöpfer Eric Kripke beschreibt die Handlung folgendermaßen:

Es ist ein Mörder-Mysterium voller Twists über die Ursprünge von Vought in den 1950er Jahren, die frühen Heldentaten von Soldier Boy und die teuflischen Manöver einer Supe, die Fans als Stormfront bekannt ist und die damals den Namen Clara Vought trug. Wir können es kaum erwarten, euch mit dieser schlüpfrigen, grausamen, von Blut und Compound V durchtränkten Saga in Erstaunen zu versetzen und eure Seelen zu quälen.

In der Hauptserie haben wir schon einige spannende Hintergründe zu Stormfront und Soldier Boy erfahren, die in Vought Rising jetzt auf The Boys-typisch drastische Weise durchexerziert werden können.

Neue The Boys-Serie zeigt uns die Vorgeschichte des Herogasm

Während Soldier Boy als erster Superheld Amerikas zum Aushängeschild des jungen Unternehmens Vought wurde, steckt hinter Stormfront eine noch erschreckendere Geschichte. In der Nachkriegszeit war sie als Superheldin Liberty bekannt. Ihre wahre Identität enthält sie der Öffentlichkeit vor: Sie ist die Ehefrau von Frederick Vought und eine abgebrühte Nazi-Braut.

Amazon Erstes Teaser-Bild zu Vought Rising

Mit dem Setting der 1950er können sich The Boys-Fans nicht nur auf einen spannenden Blick auf der Aufstieg der späteren Popkulturmaschinerie Vought freuen, sondern auch den Ursprung der versautesten Superhelden-Orgie. Zu dieser Zeit begründeten Soldier Boy und Liberty nämlich den alljährlichen Herogasm.

Den allerersten Herosgasm werden wir definitiv in der neuen The Boys-Serie zu sehen bekommen, wie Eric Kripe im Gespräch mit TVLine bestätigt: "Wir wären verrückt, wenn wir das nicht tun würden."

Wann starten The Boys Staffel 5 und Vought Rising bei Amazon?

Das große Finale der Originalserie wird 2026 bei Amazon Prime Video aufschlagen. Wann uns die Prequel-Serie hingegen erwartet und wie viele Folgen sie umfasst, ist noch nicht bekannt. Aktuell befindet sich das Projekt in der Drehbuchphase.

Mit etwas Glück könnte Vought Rising schon 2026 bei Amazon erscheinen – entweder vor oder nach Staffel 5. Gemeinsam mit dem The Boys-Finale können sich bald auf eine doppelte Dosis Soldier Boy freuen.

Ganz so lang müssen wir uns jedoch nicht auf The Boys-Nachschub gedulden. Denn vorher startet erstmal die 2. Staffel der Spin-off-Serie Gen V. Diese erscheint schon 2025 bei Prime Video.

Weitere News von der Comic-Con:

Vor The Boys Staffel 5: Die 8 besten Serienenden aller Zeiten im Podcast

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber sprechen wir über die besten Serienenden aller Zeiten. Mit dabei sind TV-Meilensteine wie The Wire, Six Feet Under und natürlich Die Sopranos.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben acht besondere Finalepisoden zusammengetragen, die ihre Serien zu einem würdigen Abschluss geführt haben. Manchmal lagen wir weinend auf dem Boden, manchmal konnten wir uns vor Lachen kaum halten. Bevor ihr euch in den Podcast stürzt, sei jedoch eine große Spoiler-Warnung ausgesprochen!