The Boys Staffel 2: Neuer Trailer entfacht blutiges Superhelden-Gemetzel

Bevor die 2. Staffel von The Boys bei Amazon startet, ist jetzt noch ein neuer Trailer erschienen. Fans dürfen sich wieder auf ein brutales Chaos freuen.

Anfang September kommen Fans von The Boys endlich in den Genuss neuer Folgen. Dann startet die 2. Staffel bei Amazon Prime Video zum Streamen. Im Gegensatz zu Staffel 1 werden aber nicht mehr alle Folgen auf einmal erscheinen.

The Boys-Comics von Garth Ennis Zum Deal Die Vorlage zur Serie

Nachdem der erste Trailer zu The Boys Staffel 2 bereits einen Eindruck von den neuen Episoden vermittelt hat, wurde von Amazon jetzt noch ein weiterer Trailer zu der abgefahrenen Superhelden-Serie veröffentlicht. Ihr könnt euch das Video oben im Player oder etwas weiter unten anschauen.

Darum geht es in The Boys Staffel 2

In Staffel 2 sind die Boys auf der Flucht vor dem Gesetz, wobei sie von den Helden gejagt werden. Während einige von ihnen untertauchen, fehlt von Butcher (Karl Urban) anfangs noch jede Spur. Wie der Trailer schon verrät, ist aber auch er wieder in den neuen Folgen mit von der Partie. Auf der Seite der brutalen Helden sorgt währenddessen das neue Mitglied Stormfront (Aya Cash) für Chaos. Vor allem für die Machtposition von Homelander (Antony Starr) wird die Superheldin zur Bedrohung.



Schaut den neuen Trailer zur 2. Staffel The Boys

The Boys - S02 Official Trailer (English) HD

Schon gesehen? The Boys zeigt zerfetzten Wal und verspricht schon jetzt Staffel 3

Im Gegensatz zur 1. Staffel setzt Amazon bei der Veröffentlichung von The Boys Staffel 2 auf eine andere Veröffentlichungsstrategie. Am 4. September 2020 erscheinen zunächst die ersten drei Episoden von Staffel 2 auf Deutsch und Englisch. Anschließend folgt jeden Freitag eine neue Episode. Das Finale der 8 Folgen umfassenden 2. Staffel von The Boys kommt dann am 9. Oktober 2020.

Podcast für Superhelden-Fans: Wie gut ist Watchmen?

Wir sprechen in dieser Podcast-Folge von Streamgestöber über die von Kritikern gefeierte Superheldenserie Watchmen.



Im Podcast diskutieren wir die komplexe Handlung, verwirrende Referenzen und neuartige Superhelden. Dabei dreht sich die erste Hälfte des Podcasts um die erste Hälfte der Staffel. Danach stürzen wir uns in die Spoiler und haben unterschiedliche Meinungen über das Finale.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Wie findet ihr den neuen Trailer zur 2. Staffel The Boys?