The Last of Us Staffel 2 besetzt The Batman-Star ‒ und macht damit Fan-Träume wahr

Die 2. Staffel von The Last of Us steht in den Startlöchern. Zum Cast stößt nun ein oscarnominierter Schauspieler, was besonders Fans der Videospielvorlage freuen dürfte.

Mit der 1. Staffel von The Last of Us bescherte uns HBO eines der besten Serien-Erlebnisse der letzten Jahre. Die Adaption des gleichnamigen Videospiels mit Pedro Pascal und Bella Ramsey in den Hauptrollen darf sich nun bereits auf eine 2. Staffel freuen. Nachdem vor wenigen Tagen erste Bilder der neuen Folgen veröffentlicht wurden, erwarten uns nun weitere spannende Neuigkeiten aus der Zombie-Apokalypse.

Denn beim Cast von Staffel 2 gibt es einen Neuzugang, der vor allem bei eingefleischten Fans der The Last of Us-Videospiele für Freudensprünge sorgen dürfte.

Jeffrey Wright wird seine Rolle aus den The Last of Us-Spielen in Staffel 2 verkörpern

So wird Jeffrey Wright in den neuen Folgen an der Seite von Ramsey und Pascal zu sehen sein. Der Schauspieler ist aus Filmen wie The Batman, der Die Tribute von Panem-Reihe oder den James Bond-Filmen mit Daniel Craig bekannt und sammelte hochkarätige Serienerfahrung bei Marvels What If...? und Westworld. Erst dieses Jahr wurde Wright für die Tragikomödie Amerikanische Fiktion als Bester Hauptdarsteller für einen Oscar nominiert.

HBO Jeffrey Wright in Westworld

The Last of Us-Fans kennen den Schauspieler zusätzlich aus der zweiten Videospielvorlage, in der Wright der Rolle Isaac nicht nur seine Stimme lieh, sondern diese auch mittels Motion Capture verkörperte. Für die HBO-Serie wird er nun erneut in die Rolle von Isaac schlüpfen ‒ und dieses Mal auch in Gänze als dieser zu sehen sein. In der offiziellen Rollenbeschreibung heißt es laut Variety :

Ein ruhiger aber mächtiger Anführer einer großen militärischen Gruppe, die nach Freiheit suchten, stattdessen jedoch in einem Krieg gegen einen überraschend wiederspenstigen Gegner festgefahren sind.

Neben Jeffrey Wright, Pedro Pascal und Bella Ramsey stehen aktuell Gabriel Luna als Joels Bruder Tommy, Rutina Wesley als dessen Ehefrau Maria, Kaitlyn Dever als Abby, Isabela Merced als Dina, Young Mazino als Jesse, Ariela Barer als Mel, Tati Gabrielle als Nora, Spencer Lord als Owen sowie Danny Ramirez als Manny für Staffel 2 vor der Kamera. Catherine O'Hara (Beetlejuice) ist in einer noch unbekannten Rolle ebenfalls in den neuen Folgen dabei.

Wann kommt The Last of Us Staffel 2?

Die neuen Folgen sollen 2025 auf HBO laufen. Da die 1. Staffel hierzulande auf Sky bzw. WOW zu sehen war, ist dort auch mit einer Ausstrahlung der 2. Staffel von The Last of Us zu rechnen.

