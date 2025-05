The Last of Us-Star bestätigt, was viele Fans ahnten: In Staffel 3 wird alles anders

Der The Last of Us-Macher will vier Staffeln für die Endzeit-Serie. Durch die Struktur der Videospielvorlage hat das jedoch eine heftige Folge für Season 3, was ein Star sogar bestätigte.

Lange war man nicht sicher, ob The Last of Us für die Adaption des zweiten Videospiels zwei oder drei Seasons benötigen und am Ende mit drei oder vier Serienkapiteln dastehen wird. Als Showrunner Craig Mazin jüngst bestätigte, dass es vier Staffeln werden sollen, fühlten sich einige Fans bereits bestätigt in einer beliebten Fantheorie.

In Anbetracht von Game-Struktur und vier Serienstaffeln drängte sich ein Verdacht bezüglich Staffel 3 auf. Dieser wurde sogar von einem der Stars bestätigt.

The Last of Us-Star Catherine O'Hara bestätigt: Staffel 3 wird die Abby-Season

Im Gespräch mit Variety (via Collider ) erwähnte Gail-Darstellerin Catherine O'Hara den Grund, aus dem ihre abgebrühte Endzeit-Therapeutin nicht in der kommenden Staffel anwesend sein wird – und ließ damit durchsickern, was viele schon geahnt haben: The Last of Us Staffel 3 wird sich zentral um die von Kaitlyn Dever gespielte Abby drehen:

Craig meinte, [ich sei] definitiv nicht in der nächsten Staffel. Es ist die Abby-Story. Also vielleicht.

Dieses "vielleicht" könnte sich sehr wohl noch auf die zurückliegende Unsicherheit beziehen, ob The Last of Us Part II in zwei oder drei Staffeln adaptiert wird. Da wir jetzt wissen, dass es drei werden sollen, kann man getrost davon ausgehen, dass die Serie – ebenso wie das Videospiel – einen Perspektivwechsel vornehmen wird. In diesem springt die Story in der Zeit zurück und zeigt die Ereignisse von Abbys Seite aus, die man dann auch als Spieler:in kontrolliert.

Ob das allerdings auch bedeutet, dass Bella Ramsey als Ellie und Isabela Merced als Dina überhaupt nicht mehr zu sehen sein werden bis zur Finalstaffel, darf sehr wohl angezweifelt werden. Bestellt wurde Staffel 4 offiziell noch nicht, die Chancen stehen bei dem Hype um The Last of Us aber alles andere als schlecht.

Wann kommt die nächste Folge von The Last of Us Staffel 2?

Bei der kommenden Episode von The Last of Us (Staffel 2 Folge 7) handelt es sich bereits um das Staffelfinale, denn diese Season fällt etwas kürzer aus als das Debüt-Kapitel. Sky und WOW zeigen das Finale am kommenden Montag, den 26. Mai 2025.