The Mandalorian: Neue Poster zeigen die vier wichtigsten Figuren in Staffel 2

Vor dem Start der 2. Staffel von The Mandalorian präsentiert Disney+ vier neue Poster zur Star Wars-Serie. Zu sehen sind die vier wichtigsten Figuren der neuen Episoden.

Die Wartezeit ist fast vorbei. Ende des Monats kehrt The Mandalorian endlich mit neuen Episoden auf Disney+ zurück. Aus diesem Anlass wurden nun vier neue Poster veröffentlicht, die uns den Hauptcast der Serie vor Augen führen. Baby Yoda darf dabei natürlich nicht fehlen.



Den Anfang macht allerdings Pedro Pascals schweigsamer Kopfgeldjäger. Seit dem Finale der 1. Staffel wissen wir, dass dieser den Namen Din Jarin trägt. An seine Seite gesellt sich die von Gina Carano verkörperte Cara Dune, genauso wie Greef Karga, der von Schauspielveteran Carl Weathers gespielt wird.

Neue Poster zur Star Wars-Serie The Mandalorian

In der nachfolgenden Galerie findet ihr nicht nur die vier neuen, sondern alle bisher erschienen Poster zur 2. Staffel von The Mandalorian.

Damit dürfte auch die Veröffentlichung eines neuen Trailers nicht mehr weit sein. Bereits im Zuge der ersten Runde gab es zwei Trailer, bevor die erste Episode auf Disney+ debütierte. Es ist davon auszugehen, dass wir auch bei der 2. Staffel noch einen ausführlicheren Einblick in die neuen Episoden erhalten werden.

Nicht zuletzt entpuppte sich der erste Trailer als äußert kryptisches Unterfangen. Zwar wurde reichlich neues Material präsentiert. Doch wie die Geschichte nun genau weitergeht - dazu existieren bisher nur ein paar grobe Hinweise. Nachfolgend könnt ihr euch den Trailer zur 2. Staffel von The Mandalorian noch einmal anschauen:

The Mandalorian - S02 Trailer (Deutsch) HD

Ausgehend von den bisherigen Meldungen erwartet uns in der 2. Staffel von The Mandalorian die Ankunft einiger Figuren, die bereits in den Animationsserien The Clone Wars und Star Wars Rebels einen Auftritt hatte. Rosario Dawson wurde etwa als Ahsoka Tano rumort, genauso wie Katee Sackhoff als Bo-Katan Kryze.

Der erste Trailer offenbarte zumindest, dass sich Wrestling-Star Sasha Banks dem Cast angeschlossen hat. Viele Fans spekulierten daraufhin, dass sie in der Rolle von Sabine Wren in Erscheinung treten wird. Offiziell bestätigt ist das allerdings noch nicht.

Die 2. Staffel von The Mandalorian startet am 30. Oktober 2020 auf Disney+.

Podcast: Was verrät der neue The Mandalorian-Trailer?

In dieser kurzen Ausgabe von Streamgestöber werfen Hendrik und Matthias einen Blick auf den ersten Trailer zur 2. Staffel von The Mandalorian.

Was erwartet uns in den neuen Episoden? Wer ist die geheimnisvolle Figur im Trailer und ist Baby Yoda für die Fortsetzung der Geschichte von The Mandalorian überhaupt wichtig? Alle diese Fragen streifen wir kurz in unserem Podcast-Check.



