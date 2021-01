The Mandalorian Staffel 2: Die Stärken und Schwächen der Star Wars-Serie in der großen Spoiler-Diskussion

Die 2. Staffel von The Mandalorian bietet neben dem Namen von Baby Yoda zahlreiche Auftritte berühmter Star Wars-Figuren. Im Podcast diskutieren wir die Highlights der Serie.

Baby Yoda erhält seinen wahren Namen und Boba Fett schaut auch vorbei. Das sind nur zwei Details aus der 2. Staffel von The Mandalorian. Die Star Wars-Serie bietet in dieser Season einen ganzen Haufen Diskussionsstoff. Deshalb spreche ich in der neuen Folge von Streamgestöber mit den beiden Star Wars-Experten bei Moviepilot: Midi-Chlorianer-Forscher Matthias Hopf und Video-Meister Yves Arievich.

Im Podcast frage ich sie über die Hintergründe der großen Gastauftritte aus. Wir diskutieren darüber, ob die Geschichte um den Mandalorianer und Baby Yoda (aka Grogu) darunter leidet, welche Spin-off-Serien vorbereitet werden und was in Staffel 3 von The Mandalorian passiert.

Hört die neue Folge über The Mandalorian Staffel 2:

Kapitel:

00:01:45 - The Mandalorian - Der erste Eindruck von Staffel 2

00:13:57 - Die großen Gastauftritte bekannter Figuren

00:43:45 - Mando und Baby Yoda/Grogu

00:54:13 - Das Finale und *der Auftritt*

01:20:29 - Die neuen Star Wars Spin-off-Serien



The Mandalorian: Staffel 2 bereitet neue Star Wars-Serien vor

In den ersten acht Folgen der Star Wars-Serie stand noch der kleine Grogu im Zentrum des Interesses. Die Geschichte von Staffel 2 erweitert jedoch die Perspektive auf Ränder der Galaxis. So teast schon der Auftakt der Season den Auftritt von Kopfgeldjäger Boba Fett. Der Fan-Liebling aus der Original-Trilogie von George Lucas macht allerdings nur den Anfang.

© Disney Rosario Dawson als Ahsoka Tano

Neben Boba Fett (Temuera Morrison) machen wir auch Bekanntschaft mit Ahsoka Tano (Rosario Dawson), Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) und im Staffel 2-Finale treffen wir sogar den Star Wars-Helden schlechthin wieder.

Dabei zeigt das Staffelfinale auch die pragmatischen Beweggründe dieser Auftritte: The Mandalorian ist das Sprungbrett für neue Star Wars-Serien bei Disney+. The Book of Boba Fett wird kurz vor Ende beworben, weitere Serien sind schon bestätigt.

Im Podcast sprechen wir deswegen nicht nur darüber, welche Gastauftritte besonders gelungen sind. Auch die Frage kommt auf, ob sie eher eine Stärke oder eine Schwäche der 2. Staffel von The Mandalorian sind.

Staffel 2 der Star Wars-Serie enthüllt Geheimnisse über Baby Yoda

Im Mittelpunkt der Serie stehen theoretisch nicht di Gäste aus dem Star Wars-Universum, sondern ein Vater und sein Findelkind. Durch Bösewicht Moff Gidion (Giancarlo Esposito) werden der Mandalorianer Din Djarin (Pedro Pascal) und Baby Yoda/Grogu weiter zusammengeschweißt.

© Disney Baby Yoda mampft Frog-Lady-Eier

Andererseits zwingt das wachsende Wissen um Grogus Kräfte den liebenden Kopfgeldjäger im Finale von The Mandalorian auch zu einer schweren Entscheidung. Deren Auswirkungen auf Staffel 3 könnten immens sein. Im Podcast fragen wir uns daher: Wie könnte die Star Wars-Serie ohne Boby Yoda aussehen? Und wann sehen wir ihn wieder?

Podcast-Nachschub für Star Wars- und Serien-Fans:

Schickt uns Feedback und Themenwünsche für Streamgestöber

