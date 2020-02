The New Pope: Wer ist der beste Papst der Film- und Seriengeschichte?

In der Sky-Serie The New Pope kehrt Jude Law als attraktiver Hardliner-Papst zurück. Aber welche Film- und Serien-Päpste konnten bei euch bleibenden Eindruck hinterlassen?

Habemus papam! Oder auch nicht, denn zu Beginn der neuen Serie The New Pope liegt der attraktive Pontifex Pius XII (Jude Law) aus der Erfolgsserie The Young Pope im Koma. Schnell muss ein neuer Papst her. Ein Nachfolger findet sich in John Malkovich als Aristokrat Sir John Brannox mit dunklen Geheimnissen und dick aufgetragenem Eyeliner. Nein, ein gut aussehender Papst war nicht genug.

In den vergangenen Jahren scheint sich ein regelrechter Papst-Hype gebildet zu haben. Nach Anthony Hopkins und Jonathan Pryce in Die zwei Päpste dürfen sich Serienfans nun auf das nächste Papst-Duo freuen. Zum Start von The New Pope haben wir euch ein kleines Voting zusammengestellt. Denn wir möchten von euch wissen: Welcher Papst aus der Film- und Seriengeschichte konnte euch am meisten begeistern.

Wann und wo läuft The New Pope?

Die Miniserie The New Pope umfasst 9 Episoden. Diese laufen ab 20. Februar 2020 immer donnerstags ab 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD. Ebenso sind die neuen Folgen immer auch auf Sky Go, Sky Q und Sky Ticket in Deutschland bzw. Sky X in Österreich on Demand abrufbar.



Wählt den besten Papst der Film- und Seriengeschichte:

Für das Moviepilot-Konklave haben wir euch 6 Päpste zur Wahl gestellt:

Natürlich sind die genannten Vertreter längt nicht alle Päpste aus Filmen und Serien. Zum Beispiel haben wir auch beliebte Papst-Karikaturen wie den Papst-Koloss aus Preacher oder den Antipapst aus Chilling Adventures of Sabrina außen vor gelassen.

Welche bisher noch nicht genannten Papst-Figuren könnt ihr noch empfehlen?