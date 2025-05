The Rookie-Star Nathan Fillion hätte fast einen der bekanntesten TV-Vampire gespielt: Jahre später bekam er eine 2. Chance

Vor The Rookie hat Nathan Fillion für eine der ikonischsten Rollen in der Buffy-Serie vorgesprochen. Daraus wurde nichts, doch der Star konnte vertröstet werden.

In der Krimiserie The Rookie spielt Nathan Fillionzurzeit seine größte Rolle. Der Star war davor jedoch schon in beliebten Produktionen wie Castlezu sehen. Vor vielen Jahren bewarb sich der Schauspieler auch für eine große Rolle in der Vampir-Fantasy-Serie Buffy - Im Bann der Dämonen. Daraus wurde nichts, doch der Showrunner und Fillion sollten danach noch mehrmals zusammenarbeiten.



Nathan Fillion wurde für ikonischen TV-Vampir abgelehnt und später vertröstet

Ein Screen Rant -Artikel erinnert daran, dass Fillion in den 90ern für die Rolle von Angel in Buffy vorgesprochen hat. Der Part ging bekanntermaßen an David Boreanaz, der den Vampir in 3 Staffeln der Hauptserie und schließlich in seinem eigenen Spin-off Angel - Jäger der Finsternis verkörperte.



Buffy-Schöpfer Joss Whedon soll von Fillions Casting-Versuch nichts mitbekommen haben. Der Star wurde zumindest etwas vertröstet, als er in der 7. Staffel den bösen Priester Caleb spielte.

Den größten Triumph landete Fillion aber mit seiner Hauptrolle in Whedons Sci-Fi-Serie Firefly - Aufbruch der Serenity. Die brachte es zwar nur auf eine Staffel und einen Kinofilm, doch die Produktion ist unter Genre-Fans heute längst Kult.

Wann kommt The Rookie Staffel 5 zu Netflix?

Bisher könnt ihr die aktuellsten Folgen des Serien-Hits bei Skys WOW im Abo streamen. Wer The Rookie am liebsten bei Netflix schaut, muss sich nur noch etwas gedulden. Ab dem 16. Mai 2025 ist die 5. Staffel auch bei dem Streaming-Anbieter verfügbar.

