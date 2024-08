The Rookie veröffentlicht den ultimativen 7-Staffel-Trailer und macht Hoffnung auf das, was sich alle Fans wünschen

Vor The Rookie Staffel 7 gibt es einen neuen Trailer zu sehen, der alle Staffeln der Serie vereint ‒ und Hoffnung auf die große Chenford-Versöhnung macht.

Nachdem die 6. Staffel von The Rookie dieses Jahr über die Streaming-Bildschirme gelaufen ist, sind die Erwartungen an die neue Season des Krimi-Hits mit Nathan Fillion groß. Allem voran möchten Fans wissen, wie es mit Traumpaar Lucy Chen (Melissa O'Neil) und Tim Bradford (Eric Winter) – zusammen "Chenford" – weitergeht, die zum großen Schock aller Beteiligten in den letzten Folgen auseinandergebracht wurden.

Nach zahlreichen Aussagen der Rookie-Stars sowie des Serien-Machers Alexi Hawley zu der komplizierten Beziehung der beiden Kolleg:innen, dürfen Fans jetzt jedoch weiter auf eine Versöhnung hoffen. Denn ein neuer Trailer für Staffel 7 zeigt ein paar verdächtige Chenford-Momente.

Neuer The Rookie-Trailer macht Hoffnung auf Chenford-Versöhnung in Staffel 7

Der neue Trailer wurde über die offizielle Instagram-Seite der Serie veröffentlicht und fasst noch einmal die wichtigsten The Rookie-Momente der letzten sieben Jahre zusammen. Neben actionreichen Ermittlungen und emotionalen Momenten zwischen den Figuren, fällt auf, dass ein Meilenstein aus Staffel 6 nicht im Trailer zu sehen ist: und zwar Chenfords Trennung.

Schaut euch hier den 7-Staffel-Trailer zu The Rookie an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Stattdessen sehen wir eine dramatische Ansprache von Tim an Lucy, in der er ihr gelobt, dass er alles wiedergutmacht. Bahnt sich hier etwa die große Versöhnung der beiden an? Die Fans würde es in jedem Fall freuen.

Entsprechend überschlagen sich auch die Kommentare unter dem Video, die auf die Reunion ihres Serien-Traumpaars hoffen. So schreibt ein Fan: "Ich bin so gespannt auf Staffel 7 (und darauf, dass Tim es bei Lucy 'auf verschiedene Arten' wiedergutmacht". Daraufhin antwortete ein anderer Fan: "Das sind wir alle!"

Wann kommt The Rookie Staffel 7?

Die Dreharbeiten zu The Rookie Staffel 7 sind bereits angelaufen. Die neue Season soll uns 2025 erreichen und angeblich 18 Folgen umfassen. Alles, was ihr zu Staffel 7 wissen müsst, könnt ihr gesammelt hier nachlesen.

Podcast für Krimi-Fans: Warum ist The Rookie so beliebt?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Serie mit Nathan Fillion als Polizei-Quereinsteiger in Los Angeles läuft bereits in der 6. Staffel und erzielt Top-Quoten. In dieser Episode von Streamgestöber erklären wir, warum das so ist. Was macht The Rookie im Vergleich zu den NCIS', FBIs und SWATs dieser TV-Welt so originell?