The Walking Dead: 2 deutliche Hinweise kündigen Rick Grimes’ Rückkehr im Finale an

Wird The Walking Dead Rick Grimes für das Finale zurückbringen? Das erste Mal in über drei Jahren gibt es konkrete Hinweise auf Andrew Lincolns große Rückkehr.

Ein Serienende von The Walking Dead ohne Rick Grimes ist möglich, aber sinnlos. Vor über 3 Jahren verließ Hauptdarsteller Andrew Lincoln die Serie aus persönlichen Gründen. Seitdem ködern und quälen uns die The Walking Dead-Serien mit Hinweisen auf den Verbleib von Rick. Das Serienfinale könnte uns endlich Erlösung bringen.

Während derzeit der zweite von insgesamt drei Teilen der finalen 11. Staffel bei Disney+ ausgestrahlt wird, laufen im US-Bundesstaat Georgia bereits die Dreharbeiten des Serienfinales. Nun gibt es zwei deutliche Hinweise, dass The Walking Dead am Ende die Person zurückbringt, mit der alles begonnen hat. Rick Grimes ist näher als gedacht.

1. Kurz vor The Walking Dead-Finale: Andrew Lincoln ist wieder in Atlanta

Die Produktion der 11. Staffel von The Walking Dead befindet sich in den letzten Zügen. In den kommenden Wochen wird in Georgia die 24. Episode und damit das Serienende von The Walking Dead gedreht. Ein auf Instagram gepostetes Foto sorgte nun für euphorische Stimmung unter TWD-Fans.

Rick Grimes-Darsteller Andrew Lincoln ist das erste Mal seit seinem Ausstieg wieder in Atlanta und damit ganz in der Nähe der Dreharbeiten von The Walking Dead. Auf dem Foto ist er gemeinsam mit Norman Reedus aka Daryl Dixon und einem Fan zu sehen.

Dass Andrew Lincoln gerade jetzt bei seinen alten Kolleg:innen vorbeischaut, ist gewiss kein Zufall. Möchte er seiner The Walking Dead-Familie während der letzten Drehtage vielleicht nur moralische Unterstützung hinter der Kamera leisten? Oder kehrt er tatsächlich für das Finale als zurück vor die Kamera?

Seien wir mal ehrlich: Ohne ein kurzes Wiedersehen mit Rick sollte The Walking Dead nicht beendet werden. Noch ist Ricks Rückkehr nicht offiziell. Das könnte sich aber schon bald ändern.

2. The Walking Dead-Kamera kündigt baldige Infos zu Rick Grimes an

Duane Charles Manwiller arbeitet als Kameramann und Director of Photography bei The Walking Dead. Auf Instagram streute er in den vergangenen Wochen immer wieder kleine Hinweise, die als Ausdruck seiner Liebe zum Charakter Rick Grimes oder als Teaser auf seine Rückkehr gedeutet werden können.

Unter einem kürzlich geposteten Bild wurde Manwiller nun zu Andrew Lincolns Rückkehr gefragt: "Werden wir bald etwas über Andy erfahren?". Seine überraschende Antwort: "Ja, tatsächlich". Auf weitere Fragen zu Rick verweist der Kameramann immer wieder darauf, dass er dazu aufgrund einer Verschwiegenheitserklärung nicht mehr verraten dürfe.

Nach dem Wirbel um Lincolns Rückkehr nach Atlanta können wir zeitnah wohl mit einer offiziellen Bestätigung oder Absage für einen Auftritt von Rick Grimes im The Walking Dead-Finale rechnen. Möglich ist allerdings auch, dass es sich dabei um News zu dem kommenden The Walking Dead-Spielfilm handelt, der dieses Jahr endlich gedreht werden soll und in dem Rick Grimes offiziell zu sehen sein wird.



In den kommenden Wochen werden bis zum finalen Drehtag von The Walking Dead im März alle Fan-Augen auf die Sets der Zombieserie in Georgia gerichtet sein. Lange wird ein Auftritt von Rick Grimes dann nicht mehr geheim bleiben. Was wir aber jetzt schon wissen: Fans können sich auf einige "erfreuliche Überraschungen" im The Walking Dead-Finale freuen.

