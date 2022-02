The Walking Dead-Showrunnerin spricht über Hoffnungen auf Rick Grimes’ Rückkehr (Exklusiv)

The Walking Dead geht in 16 Folgen zu Ende. Aber werden wir dem vermissten Rick Grimes noch in Staffel 11 wiedersehen? Was die Showrunnerin dazu sagt, erfahrt ihr hier.

Vor über einem Jahrzehnt lernten wir die Welt von The Walking Dead durch die Augen des Polizisten und Familienvaters Rick Grimes kennen. Dass der wichtigste Charakter der Zombieserie schon zwei Staffeln vor dem Finale ausstieg, war ein Schock für die Fans. Aber Rick lebt und wartet geduldig auf seine Rückkehr. Wird diese noch vor dem bevorstehenden Serienende nach 11 Staffeln stattfinden?

Im Interview mit Moviepilot verrät Showrunnerin Angela Kang einige spannende Details zu den noch ausstehenden 16 finalen Episoden von The Walking Dead. Dabei haben wir sie auch auf die Möglichkeit eines erneuten Auftritts von Andrew Lincoln als Rick Grimes angesprochen. Eine offizielle Bestätigung gibt es zwar nicht, dafür aber ein paar interessante Andeutungen.

The Walking Dead-Fans hoffen seit längerem auf eine Bestätigung der Rick-Rückkehr

Angela Kang, die seit Staffel 9 die kreative Leitung der Serie innehat, "kann den Wunsch, Rick wiederzusehen, absolut nachvollziehen". Die Liebe für den einst zentralen The Walking Dead-Helden ist eindeutig zu spüren. Auch hinter den Kulissen war der Schmerz groß, als sich Andrew Lincoln zu Beginn der 9. Staffel aus der Serie verabschiedete, um mehr Zeit mit seiner Familie in England zu verbringen.

In The Walking Dead Staffel 11B beginnt im Commonwealth das Endgame

The Walking Dead - S11 Teil 2 Trailer (English) HD

Aber Rick ist natürlich nicht für immer aus dem The Walking Dead-Universum verschwunden und soll in den kommenden Jahren in mindestens einem Spielfilm über seine Zeit in der mysteriösen Civic Republic zurückkehren. Fans aber hoffen, dass Rick schon vorher für das Serienfinale noch einmal bei The Walking Dead vorbeischaut.

Ich kann natürlich nicht verraten, was passiert oder was nicht passiert.

Auf die Frage, ob es mögliche Überraschungen wie Auftritte von Rick, Michonne oder Figuren aus dem Spin-off Fear the Walking Dead geben könnte, antwortet Angela Kang allerdings ein wenig offener. Sie glaubt, dass die letzten Folgen von The Walking Dead durchaus überraschende Entwicklungen für Fans bereithalten werden:



Wir haben an einigen Dingen gearbeitet, die meiner Meinung nach gute Twists sein werden.

Eine eindeutige Antwort auf die Frage nach Rick Grimes gibt es (noch) nicht. Dass die Kreativen aber an einigen "erfreulichen Überraschungen" für die letzten Folgen arbeiten, sollte uns schon mal euphorisch stimmen. Welche das sein könnten? Wir haben schon ein paar Ideen.

The Walking Dead Staffel 11: Welche Überraschungen es im Finale geben könnte

Große Überraschungen gab es schon länger nicht mehr bei The Walking Dead. Doch wenn uns die letzte Folge von Rick Grimes (Staffel 9, Episode 5) eines bewiesen hat, dann dass die Serie beim Thema Figurenabschied absolut abliefern kann. Diese überraschte mit zahlreiche Gastauftritten ausgeschiedener Darsteller:innen.

Es ist nicht weit hergeholt, dass The Walking Dead für das ultimative Ende jede Menge Gastauftritte abfeuern wird. Die zwei wichtigsten ausgestiegenen (und noch lebenden) Charaktere sind Rick und Michonne. Michonne verließ die Serie in Staffel 10, um sich auf die Suche nach Rick zu begeben. Ihre Rückkehr ist nur eine Frage der Zeit.

© AMC Das The Walking Dead-Ende, das wir verdient haben

Eine tränenreiche Reunion der Grimes-Familie ganz am Schluss? Es wäre der perfekte Moment, um The Walking Dead zu beenden. Die Frage, wo Rick all die Jahre war, wird dann an die folgende Filmreihe übergeben. Aber wie stehen überhaupt die Chancen auf die Rückkehr von Danai Gurira und Andrew Lincoln?

Andrew Lincoln soll in diesem Jahr für den ersten The Walking Dead-Film vor die Kamera treten. Hier könnten gleich noch Szenen für das The Walking Dead-Finale gedreht werden.

soll in diesem Jahr für den ersten The Walking Dead-Film vor die Kamera treten. Hier könnten gleich noch Szenen für das The Walking Dead-Finale gedreht werden. Danai Gurira steht gerade für Black Panther: Wakanda Forever vor der Kamera. Ist das ein Problem? Nicht wirklich, denn der Marvel-Film wird in Atlanta gedreht, nur wenige Kilometer vom The Walking Dead-Set entfernt.

Die von Angela Kang erwähnten Überraschungen könnten außerdem Gastauftritte von Figuren der Schwesterserie Fear the Walking Dead betreffen. Schon vor einiger Zeit deutete Darsteller Lennie James die Rückkehr von Morgan Jones an. Auch die ehemaligen TWD-Figuren Dwight und Sherry, die später zu Fear the Walking Dead abwandern mussten, könnten noch ein letztes Mal nach Virginia zurückkehren.

Es wäre die letzte Gelegenheit, endlich Charaktere aus Fear in der Hauptserie auftreten zu lassen. Fear the Walking Dead spielt zwar aktuell einige Jahre vor den Ereignissen der finalen The Walking Dead-Staffel, ein Crossover wäre aber genau deswegen doppelt spannend – und könnte uns einen Blick in die Zukunft der Figuren erlauben, von denen wir uns noch nicht verabschieden müssen.

Welche Gastauftritte wünscht ihr euch im Finale von The Walking Dead?