The Walking Dead auf Koks bei Netflix: Dawn of the Dead ist ein Zombie-Kracher

Zack Snyders Dawn of the Dead-Remake ist ab sofort bei Netflix. Der Horrorfilm treibt den Klassiker von George A. Romero mit rastlosem Tempo voran und ist ein wüstes Horror-Inferno.

Mit Dawn of the Dead veröffentlichte Zack Snyder 2004 sein Spielfilmdebüt. Vor seiner Karriere, in der er Comicverfilmungen im Kino durch Werke wie 300, Watchmen - Die Wächter oder mehrere DC-Filme auf ein neues Level hob, war Snyder anfangs als Regisseur für Werbeclips und Musikvideos tätig.

George A. Romeros Dawn of the Dead bei Amazon Zum Deal Deal

In seiner Neuauflage von George A. Romeros Zombie - Dawn of the Dead wird dieser Ursprung zum entscheidenden Gewinn. Romeros zeitloser Meilenstein von 1978, dessen gesellschaftskritische Botschaft bis heute nichts an Relevanz verloren hat, wird unter der Regie von Snyder zum wüsten Horror-Inferno. Bei Netflix steht das Dawn of the Dead-Remake ab sofort als Stream zur Verfügung.

Hier könnt ihr euch den deutschen Trailer zu Dawn of the Dead anschauen

Dawn of the Dead - Trailer 2 (Deutsch)

Deshalb ist der ältere Dawn of the Dead ein Horror-Klassiker

Beide Dawn of the Dead-Versionen handeln von einer Gruppe unterschiedlichster Menschen, die sich in einer apokalyptischen Welt voller Zombies in einem großen Einkaufszentrum verschanzen und ums Überleben kämpfen müssen.

Mit der Mischung aus Horror, Action und Gesellschaftskritik schuf George A. Romero mit seinem Film vor allem ein bissiges, überspitztes Abbild einer stumpf nach Konsum lechzenden US-Gesellschaft, die sich im hier dargestellten Extremfall nach und nach gegenseitig zerfleischt.

Romeros Werk ist ein klares Mahnmal, das den Untergang der Zivilisationsordnung eindeutig auf das Eigenverschulden der Menschen selbst zurückführt. Neben der Bedrohung durch die Zombies sind die drastischsten Eskalationen in Zombie - Dawn of the Dead humaner Natur.

Im Trailer könnt ihr euch einen Eindruck von Romeros Dawn of the Dead verschaffen

Zombie - Dawn of the Dead - Trailer (Englisch)

Zack Snyders Dawn of the Dead macht Romeros Film zum frenetischen Action-Inferno

Romeros Film gilt bis heute als Blaupause für das Zombie-Genre und hinterlässt selbst in modernsten Produktionen noch seine Spuren. Gerade der Einfluss auf The Walking Dead ist nicht zu übersehen, wobei die beliebte Serie viele Elemente aus Romeros Schaffen aufgreift und in ausführlicher Form weiterspinnt.

Während viele Zuschauer jedoch bemängeln, dass sich die Handlung von The Walking Dead andauernd im Kreis dreht oder wie ein schlurfender Zombie selbst kaum von der Stelle kommt, ist das Dawn of the Dead-Remake der extreme Gegensatz zu diesem Vorwurf.

Die Neuauflage von Romeros Klassiker treibt Zack Snyder mit seinem Videoclip-Stil durch aggressive Schnitte und unruhige Bilder atemlos voran. Gerade der Auftakt dieses The Walking Dead-Vorläufers auf Koks kommt einem erschöpfenden Schleudertrauma gleich, das von einem Moment auf den anderen die Hölle auf Erden entfesselt. Auch wenn der Aufbau der Geschichte anschließend kaum von Romeros Vision abweicht, verändert Snyder einzelne Aspekte.

Im Video stellen wir euch die 5 besten Netflix-Filme nach Community-Wertung vor

Die 5 besten Netflix-Filme

Immer wieder setzt er dem Zuschauer durch brutale Ausreißer und die wüste Inszenierung zu, durch die das langsamere Grauen des Originals einem höheren Tempo weicht, das eher an hektische Zombie-Trips wie den zwei Jahre zuvor erschienenen 28 Days Later erinnert. Wer sich schwindelfrei genug fühlt, sollte dem Dawn of the Dead-Remake bei Netflix daher eine Chance geben.

Welche Netflix-Horrorfilme sind wirklich gut? Hört den Moviepilot-Podcast:

Jenny, Max und Andrea knöpfen sich in dieser Streamgestöber-Folge die Horrorware von Netflix vor.

Wir prüfen unter anderem die Horrorfilme Still, Das Spiel, Bird Box, The Babysitter, Cam, The Perfection und Eli bei Netflix und müssen erkennen, dass die Qualität der Filme einer Berg- und Talfahrt gleicht. Ab 00:17:20 geht es mit dem Netflix-Horror los.



*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Welche Dawn of the Dead-Version findet ihr am besten?