The Walking Dead bringt in neuer Serie Rätsel zurück, das Fans seit 6 Jahren beschäftigt: Was passierte mit Heath?

Das Anthologie-Spin-off Tales of the Walking Dead sorgt mit einem mysteriösen Easter-Egg bei Fans für Verwirrung. Erneut wird ein Rätsel aufgegriffen, das seit 6 Jahren ungelöst ist.

Während The Walking Dead auf das große Finale zusteuert, wird das Zombie-Franchise durch mehrere Spin-offs über das Ende hinaus am Leben erhalten. Das Gute daran: zahlreiche noch offene Rätsel, die in den letzten Folgen der Hauptserie keine Platz mehr haben, könnten darin gelöst werden.

Eines dieser ungeklärten Mysterien wurde nun nach sechs Jahren in der Anthologie-Serie Tales of the Walking Dead, die in jeder ihrer sechs Episoden eine in sich geschlossene Geschichte erzählt, erstmals wieder aufgegriffen: Erinnert ihr euch noch an Heath?

The Walking Dead bringt die ominöse PPP-Karte zurück

In der 5. Folge der neuen The Walking Dead-Serie hat der von The Boys-Star Jessie T. Usher gespielte Davon mit zersplitterten Erinnerungen und Amnesie zu kämpfen. Während er (und wir Zusehende) herauszufinden versuchen, welche Rolle er in einem Kleinstadt-Mord spielte, ist in einer Szene eine rätselhafte Karte zu entdecken, die sich in seinem Besitz befinden. Auf dieser sind drei Buchstaben zu sehen: PPP.

© AMC Die PPP-Karte gab es zuletzt in Staffel 7 zu sehen

Zwar spielt diese Karte für die Handlung der Folge keine weitere Rolle, doch The Walking Dead-Fans wissen sofort um die Bedeutung dieses Objekt. Denn vor über 6 Jahren fand die Figur Tara (Alanna Masterson) in der Staffel 7-Episode Der Schwur eine eben solche Karte. Sie war der einzige Hinweis, auf den möglichen Aufenthaltsort des kurz zuvor verschwundenen Heath (Corey Hawkins).

Weder Heaths Verbleib noch die Bedeutung der PPP-Karte hat The Walking Dead bis heute endgültig geklärt. Warum dieses Rätsel nun wieder aufgegriffen wird? Möglich wäre, dass Regisseur Michael E. Satrazemis hier nur ein witziges Easter Egg für die Fans einbauen wollte. Der Regisseur inszenierte bereits 40 Folgen im The Walking Dead-Franchise. Darunter auch die Folge Der Schwur.

Wurde Heath etwas von den Scavengers entführt und an das CRM ausgeliefert? War PPP nur eine frühe Version des aus drei Ringen bestehenden CRM-Logos? Oder wurde er von einer ganz anderen Gruppe entführt? Das PPP-Rätsel lässt Fans seit Jahren nicht los.



Und der erneute Verweis darauf deutet an: eine Antwort nach Jahren der Ungewissheit könnte in greifbarer Nähe sein. Eines der drei kommenden Spin-off-Serien für Maggie und Negan, Rick und Michonne sowie für den nach Frankreich reisenden Daryl könnte uns endlich erlösen.



Wann startet Tales of the Walking Dead in Deutschland?

In den USA wurde das aktuelle The Walking Dead-Spin-off vom 14. August bis zum 19. September 2022 ausgestrahlt. Ein deutscher Starttermin steht leider immer noch nicht fest. Möglich wäre ein Release bei Amazon Prime Video, wo bereits die Spin-offs Fear the Walking Dead und The Walking Dead: World Beyond zu sehen sind.

Glaubt ihr, dass Heath noch mal in die Welt von The Walking Dead zurückkehrt?