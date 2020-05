The Walking Dead-Ersatz bei Netflix: Brachiale Zombie-Action-Serie startet heute

Auf Netflix startet die brutale Horrorserie Vetala, in der Zombie-Kolonialisten einer indischen Eliteeinheit Probleme bereiten. Das klingt nach perfekter Ablenkung für die The Walking Dead-Flaute.

Während das verschobene Finale von The Walking Dead Staffel 10 immer noch auf sich warten lässt, gieren Fans nach neuer Horrorkost. Wenn ihr die besten The Walking Dead-Alternativen schon verschlungen habt, dann haben wir gute Neuigkeiten. Auf Netflix startet heute die neue Zombieserie Vetala. Und diese verspricht viel brutale Zombie-Action mit spannendem historischen Hintergrund.

Vetala ist nach Ghul die nächste indische Netflix-Produktion von der Horrorschmiede Blumhouse (Get Out). Die 4-teilige Miniserie klingt dabei äußerst wahnwitzig. Denn hier müssen Soldaten gegen eine Horde von Zombie-Kolonialisten (!) ankämpfen. Die Prämisse erinnert entfernt an das grandiose Nazi-Zombie-Massaker Dead Snow.

Zombie-Horror auf Netflix: Darum geht's in Vetala

Um eine Straße zu errichten, sollen die Bewohner eines abgelegenen Dorfs in Indien relokalisiert werden. Doch die angereisten Soldaten konnten nicht ahnen, welches dunkles Geheimnis die Dorfbewohner beschützen. Am besten macht ihr euch erstmal selbst ein Bild und schaut den Vetala-Trailer - wenn ihr euch traut.

Der Trailer zur brutalen Zombieserie Vetala bei Netflix

Vetala - S01 Trailer (Englische UT) HD

In einem nun aufgebrochenen Tunnel befinden sich die Leichen von britischen Kolonialisten, die sich durch einen Fluch zu blutrünstigen Untoten verwandeln. Angeführt von ihren brutalen Colonel ziehen die Kolonial-Zombies gegen das Militär in den Krieg.



Wenn ihr nur die lahmen Beißer aus The Walking Dead gewöhnt seit, dann könnte Vetala euch einen wahren Adrenalinkick verschaffen. Denn die Untoten sind hier alles andere als müde Hirnfresser und werden euch bestimmt schlaflose Nächte bereiten.

Produziert wurde die Zombieserie von Jason Blum und seiner Horrorschmiede Blumhouse. Zu den Produzenten zählt unter anderem auch Bollywood-Star Shah Rukh Khan. Die 4 Episoden von Vetala stehen seit dem 24. Mai 2020 auf Netflix zu Streamen zur Verfügung.

