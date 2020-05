The Walking Dead-Quiz: Wie gut hast du in Staffel 10 aufgepasst?

Whisperer-Krieg, Michonnes Abschied und Negans-Geheimauftrag: In der 10. Staffel von The Walking Dead ist bereits viel passiert. Habt ihr gut aufgepasst? Dann zeigt uns euer Fan-Wissen in unserem Quiz.

Die 10. Staffel von The Walking Dead legt derzeit eine Zwangspause ein, ehe uns das heißerwartete Finale schockierende Tode, überraschende Rückkehrer und vielleicht einen ersten Blick auf das Commonwealth bringen kann. In Folge 16 steuert der seit Staffel 9 fortwährende Krieg gegen Alpha und die Whisperer auf eine finale Konfrontation zu.

Wenn ihr schon die besten The Walking Dead-Alternativen bei Netflix, Amazon und Co. durchgebingt habt, haben wir für euch ein kleines Quiz gebastelt, in dem ihr euer Wissen zu Staffel 10 einmal auf die Probe stellen und euch damit bestens auf das kommende Staffelfinale vorbereiten könnt.

Beweise dich im Quiz zu The Walking Dead Staffel 10

Wann läuft das Finale von The Walking Dead Staffel 10?

Nicht nur das Finale von Staffel 10 verschiebt sich. Auch die Spin-offs Fear the Walking Dead und The Walking Dead: World Beyond werden erst später in diesem Jahr zu sehen sein. Alle genauen Infos zu den Verschiebungen und was uns demnächst in The Walking Dead erwartet, verraten euch Andrea und Max in einer Sonderfolge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify .



Alle Fans von The Walking Dead warten sehnsüchtig auf das Finale von Staffel 10, das zwar seit November abgedreht ist, aber aufgrund der aktuellen Situation noch nicht fertiggestellt werden kann. Denn es fehlen noch umfangreiche Spezialeffekte für die 16. Episode. Sobald die Arbeit in den USA wieder aufgenommen werden kann, soll die Bearbeitung des Finales noch ca. 1 bis 2 Wochen dauern.



Wisst ihr alles über die Zombieserie The Walking Dead? Wie habt ihr beim großen Staffel 10-Quiz abgeschnitten?