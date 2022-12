The Walking Dead-Fanliebling schnappt sich erste Rolle nach Serienfinale – und kommt ins derzeit beste Action-Universum

Nach The Walking Dead steht die nächste Filmrolle von Daryl-Star Norman Reedus fest. Er wird Teil des John Wick-Universums.

Nach dem großen Serienfinale von The Walking Dead bleibt die kommende Freizeit von Daryl-Darsteller Norman Reedus überschaubar. 2023 wird er in seiner eigenen Spin-off-Serie zu sehen sein. In The Walking Dead: Daryl Dixon verschlägt es den Charakter nach Europa.

Jetzt steht auch eine neue Filmrolle von Reedus fest. Der Star wird Teil des John Wick-Universums.

Schaut hier noch einen Video-Ausblick zur Zukunft der The Walking Dead-Stars:

So geht es mit Rick Grimes, Michonne und Co. nach dem The Walking Dead Ende weiter

Nach The Walking Dead spielt Norman Reedus im John Wick-Spin-off mit

Wie Deadline berichtet, wurde Reedus für eine Rolle in Ballerina gecastet. Das Spin-off aus dem John Wick-Franchise dreht sich um eine Auftragskillerin, die von James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben und Blond-Star Ana de Armas gespielt wird. In der Handlung des Films soll sich ihre Protagonistin auf die Suche nach den Mördern ihrer Familie machen.

Details zur Rolle von Norman Reedus im John Wick-Spin-off gibt es noch nicht. Neben Ana de Armas und dem The Walking Dead-Star gehören bis jetzt noch Anjelica Huston, Ian McShane, Lance Reddick und Catalina Sandino Moreno zur Besetzung von Ballerina. Auch Keanu Reeves soll einen Auftritt in seiner Action-Paraderolle haben. Regie führt Stirb langsam 4.0- und Underworld-Regisseur Len Wiseman.

Ballerina soll 2023 ins Kino kommen und hat noch keinen konkreten Starttermin. Vorher dürfen sich Fans zuerst auf John Wick: Kapitel 4 freuen, der ab dem 23. März 2023 läuft.

