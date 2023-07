The Walking Dead ist zurück: Erster langer Trailer schickt Daryl Dixon in ganz neue Zombie-Hölle

The Walking Dead schickt Daryl Dixon nach Frankreich. Der erste lange Trailer zur Spin-off-Serie verspricht ein aufregendes Zombie-Abenteuer von Marseille bis Paris – und sogar mit Nonnen.

Die langlebige Horror-Serie The Walking Dead endete im vergangenen Jahr. Doch wir befinden uns mitten in der nächsten Ära des Zombie-Franchises, das über das Ende hinaus mit mehreren Spin-offs fortgesetzt wird. Diese neuen The Walking Dead-Serien zeigen uns Ecken der Post-Apoklaypse, die wir in 11 Staffeln nicht zu sehen bekommen haben.

Nachdem das erste Post-The Walking Dead Spin-off die Figuren Negan und Maggie in die Zombie-Hölle von New York schickte, wagt sich The Walking Dead: Daryl Dixon weiter als je zuvor: ins post-apokalyptische Frankreich. Nach einem vielversprechenden Teaser gibt es jetzt endlich den ersten langen Trailer zur Daryl-Serie.

Der Trailer zur neuen The Walking Dead-Serie schickt Daryl quer durch Frankreich

The Walking Dead: Daryl Dixon - Trailer (English) HD

Wie und warum ist Daryl Dixon (Norman Reedus) ausgerechnet in Frankreich gelandet? Das bleibt vorerst noch ein Rätsel. Nachdem er jahrelang die Wälder Virginias erkundete, steht für ihn nun eine Reise quer durch Frankreich bevor, die ihn von Südfrankreich bis nach Paris zum eingeknickten Eiffelturm führt.

Dabei trifft Darly auf neue Verbündete, wie die Französin Isabelle (Harry Potter-Star Clémence Poésy), die als Nonne einer post-apokalyptischen Religionsgemeinschaft in einem Kloster lebt. Gemeinsam mit Daryl wird sie nach Paris reisen, wo sie nicht nur Untote unterm Eiffelturm bekämpfen, sondern auch den mächtigen Schwarzmarkt-Händler und Nachtklub-Besitzer (!) Quinn (Adam Nagaitis).

Während sich Darly in seiner Spin-off-Serie mit Sprachbarrieren, Nonnen und französischen Untoten herumschlägt, kündigt sich bereits die Rückkehr einer weiteren The Walking Dead-Ikone an.

Setbilder verrieten bereits, dass auch Daryls bessere Hälfte Carol (Melissa McBride) die Reise nach Frankreich antreten wird. Ob wir das Wiedersehen schon in Staffel 1 oder erst in der zu Teilen bereits gedrehten Staffel 2 zu sehen bekommen, ist leider noch nicht bekannt.

Wann startet The Walking Dead: Daryl Dixon in Deutschland?

In den USA startet die erste Staffel von Daryl Dixon am 10. September 2023 bei AMC. Dort werden die insgesamt sechs Folgen wöchentlich veröffentlicht. Deutsche The Walking Dead-Fans müssen sich noch ein wenig länger gedulden.

In Deutschland wird The Walking Dead: Daryl Dixon Ende 2023 bei MagentaTV zu sehen sein. Ein konkreteres Startdatum gibt es bislang nicht. Zuerst können sich Fans aber auf den Deutschland-Start der Maggie-Negan-Serie The Walking Dead: Dead City im Oktober freuen.

