The Walking Dead hat gerade die seltsamste Gruppe seit 15 Jahren vorgestellt – sie übertrifft sogar die Zombie-Flüsterer

The Walking Dead: Dead City stellt in Folge 3 der 2. Staffel eine neue Gemeinschaft von Überlebenden vor, die zum Seltsamsten gehören, was die Zombie-Apokalypse zu bieten hat.

In 15 Jahren The Walking Dead haben wir schon einige seltsame Überlebende kennengelernt. Menschen, die sich mit Zombiegesichtern tarnen; Müllhaldenbewohner, die eine neue Sprachart entwickeln: oder einfach nur verrückte Kannibalen: In der postapokalyptischen Welt von The Walking Dead scheint alles möglich.

Jetzt hat die Riege der bizarrsten Überlebensgemeinschaften im The Walking Dead-Universum einen neuen Spitzenkandidaten: die Foragers aus der 2. Staffel von

The Walking Dead: Dead City.



Achtung, es folgen kleine Spoiler:

Natur-Kommune mit Zombie-Freundschaft: Die Foragers in The Walking Dead Dead City

In der 2. Staffel von Dead City schließen sich Maggie (Lauren Cohan) und ihr Sohn Hershel (Logan Kim) einer Expedition der New Babylon Federation an, die in New York City nach einer heißbegehrten Ressource sucht. Die Reise führt die Gruppe schließlich durch den überwucherten und von Untoten überlaufenen Central Park. Und hier treffen wir erstmals auf die Foragers (zu Deutsch: Wildbeuter).

Die Foragers haben seit über 17 Jahren in Manhattan überlebt, sich vor den gefährlichen Banden der Stadt versteckt und dabei eine ziemlich bizarre Lebensart entwickelt. Diese Gruppe einst in New York gestrandeter Viertklässler lebt nämlich im Einklang mit der Natur und den Toten, die das hohe Gras der Parkanlagen durchstreifen, und sieht diese als ihre Beschützer an.

Bei der kleinen Gemeinschaft mit Sitz im zerfallenen Cafe on the Lake handelt es sich aber um mehr als eine freundliche Version der Flüsterer aus The Walking Dead, die sich mit Zombiehaut verkleidet durch Horden bewegte. Die Foragers sind eine Art Sekte, die sich in Lumpen und Tierfellen kleidet und als Kollektiv so stark emotional verbunden ist, dass Gefühle unisono zum Ausdruck gebracht werden – die Sekte aus dem Horrorfilm Midsommar lässt grüßen.

Der Gipfel des Bizarren ist aber längst nicht erreicht. Als Hershel sich mit einem jungen Mitglied der Gemeinschaft anfreundet und diese schwer verwundet wird, lernen wir das wahnsinnige Totenritual der Foragers kennen: Wenn ein Mitglied im Sterben liegt, wird diesem von Anführerin Roksana (Pooya Mohseni) zeremoniell mit einem spitzen Stein das Herz entfernt und anschließend an die Untoten verfüttert!

Und was geschieht mit dem Leichnam? Dieser wird in den Central Park gebracht, um dort reanimiert als Teil des Zombie-Kollektivs fortzubestehen. Damit klärt sich auch das Rätsel, warum so viele Beißer mit klaffenden Löchern in der Brust die Parkanlage durchstreifen.

The Walking Dead: Dead City Staffel 2 in Deutschland streamen

Die neuen Folgen der 2. Staffel von Dead City werden seit dem 5. Mai 2025 in Deutschland immer montags exklusiv bei Magenta TV veröffentlicht. Weiter geht es mit Episode 4 am 26. Mai. Das Staffelfinale könnt ihr ab dem 23. Juni streamen.

Mehr zu The Walking Dead: Dead City könnt ihr im Podcast hören

The Walking Dead-Fans können neben Dead City hierzulande bei Magenta TV auch die Rick Grimes-Serie The Ones Who Live, den Anthologie-Ableger Tales of the Walking Dead sowie die ersten zwei Staffeln des Spin-offs The Walking Dead: Daryl Dixon streamen. Eine dritte Season der Daryl-Serie startet noch dieses Jahr.