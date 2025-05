The Walking Dead-Serie geht heute weiter: Negan-Rückkehr klärt endlich große Timeline-Verwirrung auf

Ab heute geht es zurück in die Zombie-Apokalypse von The Walking Dead. Staffel 2 der Spin-off-Serie Dead City liefert direkt einen spannenden Timeline-Hinweis.

Ab heute kehren Negan und Maggie zurück in die raue Welt der von Untoten und anarchischen Gangs bevölkerten Insel Manhattan. Die 2. Staffel von The Walking Dead: Dead City versteckt im Auftakt direkt einen spannenden Hinweis, wie sich die Spin-off-Serie in die komplexe und oft fehlerhafte Timeline von The Walking Dead einordnet. Bisher konnten Fans des Serien-Universums nur schätzen, wie lange die Zombie-Apokalypse schon besteht.

The Walking Dead-Timeline: In Dead City Staffel 2 gibt es das Zombie-Virus seit mindestens 17 Jahren

Der Auftakt der 2. Staffel von Dead City beginnt einige Monate nach Maggies (Lauren Cohan) und Negans (Jeffrey Dean Morgan) erstem Trip nach Manhattan, um den entführten Hershel (Logan Kim) zu retten. Maggie und ihr Sohn leben nun wieder in ihrer kleinen Gemeinschaft The Bricks. Dabei bekommen wir in einer Szene für einen kurzen Moment ein Schild zu sehen mit der Aufschrift: "Gegründet: 17 P.D.I."

Was genau die Abkürzung bedeutet, verrät die Serie zwar nicht, jedoch können wir davon ausgehen, dass hier eine neue Art der Zeitrechnung nach Beginn der Zombie-Apokalypse verwendet wird. Ebenso ist unklar, ob das Gründungsdatum der Eingliederung in die New Babylon Federation (zwischen Staffel 1 und 2) gemeint ist oder die generelle Errichtung der Community (einige Zeit vor Serienstart).

Eines steht aber fest: Dead City spielt mindestens 17 Jahre nach dem Beginn von The Walking Dead. Einen weiteren Hinweis darauf gibt der Charakter Hershel Rhee, der circa 2,5 Jahre nach Ausbruch des Zombievirus geboren wurde. Sollte die Zeitangabe tatsächlich die Aufnahme in das New Babylon-Netzwerk datieren, wäre Maggies Sohn zum Zeitpunkt der Handlung von Dead City 15 Jahre alt. Und das ist durchaus stimmig.

Für die Timeline von The Walking Dead und der Spin-offs bedeutet das Folgendes:

The Walking Dead erzählte ca. 13 Jahre der Zombie-Endzeit

erzählte ca. 13 Jahre der Zombie-Endzeit The Ones Who Live endet kurz nach dem Ende von TWD

endet kurz nach dem Ende von TWD Daryl Dixon beginnt direkt nach dem Ende von TWD

beginnt direkt nach dem Ende von TWD Dead City spielt 4 Jahre nach dem Ende von TWD

Fazit: Dead City ist weiter in der Zukunft verortet als alle anderen Serien des The Walking Dead-Universums. Die Heimkehr von Ricks Grimes sowie der Europa-Trip von Daryl und Carol haben damit mehrere Jahre vor der Geschichte von Negan und Maggie stattgefunden. Mit einem Crossover der aktuellen Spin-offs Dead City und Daryl Dixon sollten Fans daher nicht rechnen.

The Walking Dead: Dead City Staffel 2 in Deutschland streamen

In den USA feierte die 2. Staffel von Dead City am 4. Mai 2025 bei AMC Premiere. In Deutschland könnt ihr die acht neuen Folgen ab dem 5. Mai immer montags exklusiv bei Magenta TV streamen.

The Walking Dead-Fans können neben Dead City hierzulande bei Magenta TV auch die Rick Grimes-Serie The Ones Who Live, den Anthologie-Ableger Tales of the Walking Dead sowie die ersten zwei Staffeln des Spin-offs The Walking Dead: Daryl Dixon streamen. Eine dritte Season der Daryl-Serie startet noch dieses Jahr.