The Walking Dead ist zurück: Erster Trailer bringt Negan und Maggie auf der Insel der Toten in Lebensgefahr

Das nächste Kapitel der The Walking Dead-Saga beginnt in wenigen Wochen. Der erste lange Trailer zu Dead City bringt Maggie und Negan an einen völlig neuen Schauplatz voller Gefahren.

The Walking Dead ist zu Ende und auch das erste Spin-off Fear the Walking Dead befindet sich auf der Zielgeraden. Für das Zombie-Franchise beginnt dieses Jahr nun eine neue Ära. Drei Spin-off-Serien werden die Geschichten beliebter Charaktere wie Rick Grimes, Michonne, Daryl Dixon, Maggie und Negan fortsetzen. Die erste neue TWD-Serie startet schon in wenigen Wochen.



Die Spin-off-Serie The Walking Dead: Dead City bringt Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) zurück. Dabei erwartet uns ein völlig neuer Schauplatz jenseits des Commonwealth: New York. Der US-Sender AMC hat nun den ersten langen Trailer zu Dead City veröffentlicht. Der verspricht jede Menge spannungsgeladene Horror-Action.

Im Trailer zu The Walking Dead: Dead City beginnt für Maggie und Negan ein Überlebenskampf in New York

The Walking Dead Dead City - S01 Trailer (English) HD

Was direkt auffällt: Dead City wird den tränenreichen Maggie-Negan-Moment aus dem The Walking Dead-Serienfinale wieder rückgängig machen. Nach einer Aussprache vereinbarten sie einen Waffenstillstand und gingen fortan getrennte Wege. Maggie widmete sich dem Wiederaufbau der Hilltop-Kolonie und Negan verschwand mit seiner schwangeren Ehefrau Annie. Jetzt aber geht sich das ungleiche Duo wieder an die Gurgel.

Die Handlung von Dead City setzt einige Jahre nach dem The Walking Dead-Finale ein und führt die beiden Feinde wieder zusammen. Denn Maggies nun älterer Sohn Hershel wurde entführt. Für die gefährliche Rettungsmission rekrutiert sie Negan. Gemeinsam verschlägt es die beiden nun ins postapokalyptische New York.

Wie der Trailer aufzeigt, bringt die neue The Walking Dead-Serie ein spannendes Großtstadt-Setting und eine komplett neue Atmosphäre mit sich. Die Insel Manhattan wurde komplett vom Festland getrennt. Zerstörte Wolkenkratzer, verwucherte Häuserschluchten und zahlreiche ekelige Untote defininieren das Stadtbild. Und es gibt sogar sechsarmige Zombies?!

Wann startet The Walking Dead: Dead City in Deutschland?

In den USA startet The Walking Dead: Dead City am 18. Juni 2023 bei AMC. Die erste Staffel besteht aus sechs Folgen, die wöchentlich ausgestrahlt werden. Wann und wie die Serie nach Deutschland kommt, steht noch nicht fest.

Die bisherigen The Walking Dead-Serien wurden bei Sky, Amazon, Disney+ und Magenta TV veröffentlicht. Sobald es Neuigkeiten zum Deutschland-Start von The Walking Dead: Dead City gibt, werden wir euch darüber informieren.



