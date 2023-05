Neue The Walking Dead-Serie enthüllt grausamen Rick-Moment, den sich Andrew Lincoln schon seit Jahren wünscht

Rick Grimes und Michonne kehren bald in einer neuen The Walking Dead-Serie zurück. Diese soll einen ikonischen Comic-Moment umsetzen, der in der Original-Serie fehlte.

Nach dem Ende von The Walking Dead wird die postapokalyptische Zombie-Geschichte fortgesetzt. The Walking Dead: Dead City bringt bereits in wenigen Wochen Negan und Maggie zurück und sogar Daryl bekommt noch dieses Jahr ein eigenes Spin-off. Im kommenden Jahren werden zudem Michonne und Rick Grimes in einer weiteren The Walking Dead-Serie wiedervereint.

Die aktuell in New Jersey laufenden Dreharbeiten gaben schon einige spannende Details zur neuen The Walking Dead-Serie preis. Ein neuer Leak enthüllt nun nicht nur die Besetzung des neuen Bösewichts, sondern kündigt auch eine brutale Wendung für Rick Grimes an. Damit würde sich ein langjähriger Wunsch von Andrew Lincoln endlich erfüllen.

Achtung, es folgen Spoiler zur neuen The Walking Dead-Serie:

Rick Grimes wird in der neuen The Walking Dead-Serie seine Hand verlieren

Auf Twitter wurde kürzlich eine Tagesdisposition von den Dreharbeiten der finalen Folgen der neuen Serie veröffentlicht, die zahlreiche Spoiler verrät. Darauf wird bei den benötigten Requisiten eine "Hand-Prothese" für Rick Grimes aufgelistet. Viele Fans sind sich sicher: Rick wird seine Hand verlieren – wie schon im The Walking Dead-Comic.

In Robert Kirkmans Comic-Vorlage verliert Rick bereits recht früh in der Geschichte seine rechte Hand. In der 28. Ausgabe wird ihm diese durch den Governor abgehackt. In der Serie konnte Rick diesem grausamen Schicksal allerdings entgehen. Als Referenz an Ricks Comic-Look verlor stattdessen der Hauptcharakter Aaron (Ross Marquand) in Staffel 9 seine Hand und trug daraufhin eine Prothese samt Morgenstern-Aufsatz.

Einer der ikonischsten Rick-Momente fand nie seinen Weg in die Serien-Adaption. Wie Insider berichtet, setzte sich Hauptdarsteller Andrew Lincoln sogar jahrelang (erfolglos) dafür ein, dass auch sein Rick Grimes eine Hand verlieren soll. Mit dem neuen The Walking Dead-Spin-off könnte sich Lincolns Wunsch nun doch noch erfüllen.

Wie könnte Rick Grimes mit einer Hand-Prothese aussehen, die ihm zeitgleich im Kampf gegen Untote nützlich ist? Das zeigt die oben eingebettete Fan-Art.



Wann und wo startet die neue The Walking Dead-Serie mit Rick und Michonne

Die Rick-und-Michonne-Serie wird aus 6 Episoden bestehen und feiert ihre Premiere im Laufe des Jahres 2024 bei AMC. Wann und wo die Serie in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. Bis dahin können sich Fans aber auf jede Menge weiteren The Walking Dead-Nachschub freuen.



