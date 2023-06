The Walking Dead kehrt überraschend zum Anfang zurück und löst Rätsel, das Fans seit 10 Jahren beschäftigt

Fear the Walking Dead Staffel 8 steuert auf das Serienfinale zu. In Folge 4 kehrt Morgan nun zurück nach King County, wo das Zombie-Franchise seinen Anfang nahm.

Vor 13 Jahren begann The Walking Dead damit, dass Polizist Rick Grimes in der Zombie-Apokalypse erwachte und auf den Überlebenden Morgan Jones (Lennie James) und dessen Sohn Duane traf. Morgan hatte schwer damit zu kämpfen, dass seine Ehefrau zu einer Untoten wurde und er sie nicht erlösen konnte.

In der finalen Staffel von Fear the Walking Dead (bei Amazon Prime Video *) nimmt das Franchise jetzt diesen Konflikt wieder auf. In Folge 4 der 8. Staffel kehrt Morgan Jones überraschend zurück nach Hause. Er begibt sich nach King County, wo er als auch Rick Grimes einst lebten. Dabei erfahren wir endlich, was wirklich mit seinem Sohn geschah.



Achtung, es folgen Spoiler:

Fear the Walking Dead Staffel 8 klärt endlich die Frage: Was geschah wirklich mit Morgans Sohn Duane?

Über 10 Jahre sind in der Serienhandlung vergangen, seit es Morgan nicht übers Herz brachte, seine zombifizierte Frau Jenny zu erlösen und diese Entscheidung zum Tod seines Sohnes Duane führte. Nun ist er bereit, mit diesem Trauma abzuschließen und seinen Sohn zu begraben.

AMC Morgan ist wieder zu Hause

Dabei löst Fear the Walking Dead auch ein Rätsel, das Fans seit 10 Jahren beschäftigt. Nach seinem Auftritt in der Pilotfolge kehrte Morgan Jones erst in Staffel 3 wieder zurück. In der Folge Gesichter der Toten schien er den Verstand verloren zu haben und berichtete Rick schließlich vom Verlust seines Sohnes.

Vater und Sohn kehrten kurz nach ihren Treffen mit Rick Grimes zurück nach Hause, um Vorräte zu besorgen. Dabei wurde Duane jedoch von seiner untoten Mutter angegriffen. Zu spät konnte Morgan den Abzug drücken. Sein Sohn wurde bereits gebissen und starb kurz darauf. The Walking Dead verriet uns jedoch nie, was mit Duane geschah, nachdem er zum Untoten wurde.

Morgan selbst hat es in all den Jahren schon vergessen. Nun bekommen wir die traurige Antwort. In seiner wahnhaften Phase kettete Morgan seinen untoten Sohn an einen Pfeiler auf dem Dachboden seines Hauses, wo dieser fast eine Dekade verweilte. In der neuen Folge von Fear the Walking Dead steht Morgan vor der gleichen Entscheidung wie einst, als seine Ziehtochter Mo (Zoey Merchant) von Duane angegriffen wird. Diesmal aber zögert er nicht und erlöst seinen Sohn mit einem Kopfschuss.

Weitere The Walking Dead-Easter-Eggs in der Folge:

Wir sehen das Gewehr , das Rick in der Pilotfolge Morgan überreichte

, das Rick in der Pilotfolge Morgan überreichte Rick Grimes wird namentlich erwähnt

wird namentlich erwähnt Keisha Tillis ist erstmals seit der ersten The Walking Dead-Folge wieder als Zombie-Jenny zu sehen

zu sehen Wir sehen die vielen Clear-Graffitis, die an Morgans psychischen Absturz in Staffel 3 erinnern

Am Ende kann Morgan seinen Sohn begraben und endlich mit diesem traumatischen Kapitel seines Lebens abschließen. Ein Happy End gibt es für ihn aber nicht. Die Folge endet damit, dass seine Partnerin Grace (Karen David) von einem Untoten gebissen wird.



