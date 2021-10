Nach dem The Walking Dead-Ausstieg: Figur der ersten Stunde könnte für das Finale zurückkehren

The Walking Dead nähert sich mit großen Schritten dem Serienfinale. In Staffel 11 könnte es vor dem Abschied noch einige bekannte Gesichter zu sehen geben.

Nur noch 16 Folgen dann ist Schluss mit The Walking Dead. Nach 11 Staffeln und insgesamt 177 Episoden wird das ikonische Zombiedrama 2022 zu Ende gehen. Die Erwartungen an das Finale dieser Mammut-Serie sind gewaltig und für den perfekten Abschluss könnte die überraschende Rückkehr einiger bekannte Charaktere sorgen.

Ob wir zuvor ausgeschiedene Figuren wie Rick Grimes und Michonne im Finale oder erst in zukünftigen The Walking Dead-Projekten wiedersehen werden, steht noch in den Sternen. Eine andere Rückkehr für den Serienabschied ist da nun schon greifbarer: Morgan Jones könnte 4 Jahre nach dem Ausstieg aus der Mutterserie zurückkehren.

The Walking Dead Staffel 11: Lennie James spricht über Morgans Rückkehr

Könnte Morgan Jones, die derzeitige Hauptfigur des Spin-off Fear the Walking Dead, seinen ehemaligen Mitstreitenden aus Alexandria in der finalen Staffel einen Besuch abstatten? Lennie James gibt Grund zur Hoffnung: "Ich hatte bereits ein Gespräch dazu.", so der Morgan-Darsteller im Interview mit Insider .

Neues von Morgan im Trailer zu Fear the Walking Dead Staffel 7

Fear The Walking Dead - S07 Trailer (English) HD

Der anschließende Hinweis, dass er dazu weiter nichts sagen dürfe, sollte Fans schon mal euphorisch stimmen. Ebenfalls verrät James, dass er zum auserwählten Kreis von The Walking Dead-Darstellenden gehört, die als erstes vom Ende der Serie erfahren haben – und dass obwohl er gar nicht mehr zur Besetzung gehört.

Morgan Jones ist neben Rick Grimes der einzige noch lebende Charakter, der in der allerersten Episode der Serie auftrat. Zum Ende von Staffel 8 verließ Lennie James die Mutterserie, um fortan das Spin-off Fear the Walking Dead anzuführen.

Viele Fans hoffen auf eine Rückkehr von Rick Grimes, der seit Staffel 9 verschwunden ist. Sollten Rick und Morgan tatsächlich im Serienfinale zu sehen sein, wäre dies der perfekte Zirkelschluss für die Zombieserie, die einst mit diesen beiden Charakteren begann. Aber die Sache hat leider auch einen kleinen Haken.

Morgan Jones im TWD-Finale: Wird Fear the Walking Dad zum Problem?

Wenn es im The Walking Dead-Finale ein Wiedersehen mit Morgan gibt, stellt sich eine dringliche Frage: Was hat das für Fear the Walking Dead zu bedeuten?

© AMC Morgan in Fear the Walking Dead

Die gegenwärtige Handlung des Spin-offs ist einige Jahre vor der Ereignissen aus The Walking Dead Staffel 11 verortet und lässt Morgan im nuklear verseuchten Texas gegen Untote ankämpfen. Ein Auftritt in der Mutterserie könnte sein zukünftiges Schicksal vorwegnehmen, womit ein großer Teil der Spannung abhanden kommt.

Bis zum Finale von The Walking Dead wird aber noch etwas Zeit vergehen. Zuvor wird erst die 7. Staffel von Fear the Walking Dead in Gänze ausgestrahlt, die auf verschiedene Arten (zum Beispiel durch einen großen Zeitsprung) Morgans Rückkehr zu The Walking Dead vorbereiten kann.

Die 7. Staffel von Fear the Walking Dead läuft ab dem 18. Oktober 2021 bei Amazon Prime Video. Die 11. Staffel von The Walking Dead wird ab dem 21. Februar 2022 bei Disney+ fortgesetzt.

Podcast: Wie schlägt sich The Walking Dead in Staffel 11?

The Walking Dead, die Serie, wird mit dem Finale der 11. Staffel enden. Doch The Walking Dead, das Franchise, geht weiter. Wir sprechen im Podcast über über den Beginn einer neuen Ära mit dem Fokus auf die erste Folge der 11. Staffel.

Wir sprechen über unsere Erwartungen und Wünsche für die 11. Staffel von The Walking Dead. Was wissen wir über die Handlung? Was sind unsere Theorien? Wer steht auf unserer Todesliste? Und werden wir Rick Grimes nochmal sehen?