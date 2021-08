Die schlechteste The Walking Dead-Serie muss im Desaster-Finale sogar auf Rick Grimes verzichten

Im Oktober startet die 2. und letzte Staffel von The Walking Dead: World Beyond bei Amazon. Eines steht schon fest: Rick Grimes eilt nicht zu Hilfe, um das unbeliebte Spin-off zu retten.

Seit bald drei Jahren glänzt Rick Grimes im The Walking Dead-Kosmos mit Abwesenheit. Und keine Serie gab uns seitdem so viele Hinweise auf seinen Verbleib wie The Walking Dead: World Beyond. Denn hier steht das Civic Republic Military im Fokus, das Rick in Staffel 9 mit einem Hubschrauber aus der der Mutterserie eskortierte.

Im Rahmen der Comic-Con@Home sprachen die Beteiligten des The Walking Dead-Spin-offs kürzlich über die im Oktober startende 2. Staffel. Dabei kam natürlich auch ein möglicher Rick-Auftritt zur Sprache. Das Ergebnis: zerschmetterte Hoffnungen.

The Walking Dead: World Beyond – klare Absage für Ricks Rückkehr

Bereits im letzten Jahr sah sich The Walking Dead-Franchise Chef Scott Gimple dazu gezwungen, falsche Fan-Hoffnungen im Keim zu ersticken. Damals war die 2. Staffel allerdings noch nicht gedreht. Wer hoffte, dass die Verantwortlichen doch noch einen Weg finden, um mit einer Rick-Rückkehr zu überraschen: Jetzt wurde das letzte Wort gesprochen.

The Walking Dead World Beyond: Erste Ausschnitte aus Staffel 2

The Walking Dead- World Beyond - S02 First Look Clip (English) HD

"Große wichtige Momente" erwarten uns laut Scott Gimple in der 2. Staffel, die die Welten der The Walking Dead-Serien zusammenbringen soll. Ob damit wohl der Auftritt eines gewissen Rick gemeint ist? Raum für Spekulation lässt Gimple nicht und legt nach:

Nicht Rick Grimes. Nicht Rick Grimes.

The World Beyond wird nach 2 Staffeln zu einem Ende kommen. Die Dreharbeiten für das Finale sind bereits abgeschlossen. Dass Rick darin nicht zu sehen ist, ist nun in Stein gemeißelt.

Obwohl die ehemalige TWD-Hauptfigur nicht in Person auftritt, erfahren wir in World Beyond von Folge zu Folge mehr über die Welt, in der er nun lebt. Hier ein kleiner Überblick über die bisherigen Hinweise auf Ricks Leben in der Civic Republic:

Der Lückenfüller The Walking Dead: World Beyond ist nicht zu retten

Für eine Serie, die als Miniserie mit 20 Episoden konzipiert wurde, passiert in der ersten Staffel erschreckend wenig. Der größte Fehler des Spin-offs ist aber die Vermarktung im Vorfeld gewesen. Hier wurde mit großen Verbindungen zu Rick Grimes' Geschichte geprahlt. Und das kam der Serie teuer zu stehen. Von der Moviepilot-Community wurde die Serie mit einer Bewertung von 3.8 abgestraft.

Video Special zum The Walking Dead-Spin-off: Rick Grimes hat mehr verdient!

Rick Grimes hat mehr verdient! The Walking Dead World Beyond ist eine langweilige Katastrophe!

Oft werden neue Serien oder Staffeln vor dem Start mit großen Versprechen und Superlativen gehypt. Im Fall von The Walking Dead: World Beyond Staffel 2 rudern nun alle Beteiligten zurück. Hier scheint selbst Franchise-Chef Scott Gimple das Vertrauen verloren zu haben. Während des ComicCon-Panels lässt er sich sogar dazu verleiten, die neue Staffel als "Fugenmörtel" zu bezeichnen – das tut weh!



Fugenmörtel ist nicht das Eleganteste auf der Welt, aber in diesem Fall kein schlechter Vergleich. Hier werden wirklich Story-Lücken gefüllt und Wissen vermittelt, das das Publikum bisher nicht hatte.

Ja, mehr als Fugenmörtel will die Serie wohl nicht sein. Die Charaktere und ihre Geschichten spielen hier eine untergeordnete Rolle. Nur die zahlreichen kleinen Rick-Easter-Eggs und neue Einblicke in die enigmatische Organisation der Civic Republic, die alle drei TWD-Serie verbindet, haben das Gros der Zuschauenden zum wiederholten Einschalten bewegt.

In Staffel 2 von The Walking Dead: World Beyond werden wir noch mehr über die Civic Republic und das CRM erfahren. Aber reicht das aus, um eine ganze Serie zu rechtfertigen, die nur existiert, um uns Hintergrundwissen für Entitäten aus der Hauptserie zu liefern?



Wann kommt der The Walking Dead-Film mit Rick Grimes?

Ursprünglich 2018 wurde eine ganze Filmtrilogie über Rick Grimes' Abenteuer in der Welt der Civic Republic angekündigt. Seit dem ist es verdächtig still um die Pläne geworden und vorerst nur ein Film ist in Arbeit, dessen Produktion sich aufgrund der Corona-Pandemie verzögert.

© AMC Rick Grimes

Noch gibt es keine Aussagen zu einem ungefähren Starttermin. Gedreht wurde noch nichts. Die Hauptserie The Walking Dead wird 2022 mit der 11. Staffel ihren Abschluss finden. Es ist durchaus möglich, dass der The Walking Dead-Film im Anschluss an das Serienfinale erscheinen wird.

Die 2. und letzte Staffel von The Walking Dead: World Beyond umfasst 10 Episoden und startet in den USA am 3. Oktober 2021 bei AMC. In Deutschland wird Staffel 2 zeitnah bei Amazon Prime Video zu sehen sein.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

Werdet ihr euch die 2. Staffel von The Walking Dead: World Beyond anschauen?