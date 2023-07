The Walking Dead ohne Ende: Die neue Serie mit Negan und Maggie soll noch sehr (!) viele Jahre laufen

Das The Walking Dead-Spin-off mit Maggie und Negan läuft schon in den USA. Jetzt hat Lauren Cohan verraten, dass sie noch viel mehr Staffeln für die Serie will.

Nach dem Ende von The Walking Dead wird die Hit-Serie mit mehreren Spin-offs ausgebaut. Einer der Ableger ist The Walking Dead: Dead City, in dem Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) im Mittelpunkt stehen.

Während das Spin-off bei uns ab Oktober zu sehen ist, läuft der erste TWD-Ableger gerade schon in den USA. In einem neuen Interview hat Cohan darüber gesprochen, dass sie sich eine größere Zukunft für ihre Serie wünscht.

Lauren Cohan kann sich bis zu fünf Staffeln von neuer The Walking Dead-Serie vorstellen

In einem längeren Interview mit der New York Post sagt die Maggie-Darstellerin am Ende, dass sie sich noch viele weitere Staffeln von The Walking Dead: Dead City wünscht, falls Staffel 1 erfolgreich genug wird:

Wir sind definitiv bereit, über die erste Staffel hinauszugehen. Die Fernsehlandschaft ist etwas anders und etwas unruhiger als früher. Aber wir hoffen wirklich, dass die Serie gut läuft und zu einer zweiten, dritten, vierten oder fünften Staffel führen kann. Wir haben das Gefühl, als hätten wir gerade das Ei aufgeschlagen – jetzt sollten wir ein Omelett machen.

Cohan ist nicht nur als Hauptdarstellerin, sondern auch als ausführende Produzentin hinter der Kamera an der Serie beteiligt.

In der Story des Spin-offs müssen sich Maggie und Negan in New York zusammenschließen, um Maggies entführten Sohn Hershel aus den Fängen eines Psychopathen zu befreien.

Wann und wo läuft die The Walking Dead-Serie mit Maggie und Negan in Deutschland?

In Deutschland wird das The Walking Dead-Spin-off bei MagentaTV laufen. Die insgesamt sechs Folgen der Serie kommen im Oktober. Ein genaues Datum steht bisher noch nicht fest.

Podcast: Die bisher 23 besten Serien 2023

Welche Titel aus den endlosen Startlisten von Netflix, Amazon, Disney+ und mehr haben sich in diesem Jahr bisher wirklich gelohnt? Welche Geheimtipps gab es zu entdecken? Wir haben für euch die 23 besten Serien aus der ersten Jahreshälfte 2023 gekürt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter anderem folgende Serien-Highlights sind mit dabei: 1923, Abbott Elementary, Arnold, Atlanta, Cunk on Earth, Daisy Jones and The Six, Silo, Ted Lasso, The Night Agent und Yellowjackets.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.