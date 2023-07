The Walking Dead holt für Negan-Serie alten Schurken zurück – und mit dem hat wirklich niemand mehr gerechnet

In der neuen The Walking Dead-Serie Dead City sind nicht nur Negan und Maggie zu sehen. Auch ein früherer Bösewicht aus The Walking Dead kehrt für einen Gastauftritt zurück.

Hierzulande warten Fans weiterhin geduldig auf den Start der Spin-off-Serie The Walking Dead: Dead City, die die Geschichte von Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie (Lauren Cohan) nach dem Ende von The Walking Dead fortsetzt. In den USA läuft die Serie derzeit beim Sender AMC und überrascht in Folge 4 mit einer unerwarteten Rückkehr. Achtung, Spoiler:

Unzählige Figuren aus dem The Walking Dead-Kosmos kämen für einen Gastauftritt in Betracht. Aber kaum jemand hat wohl damit gerechnet, dass ein seit Staffel 8 toter Charakter als erster Cameo in Dead City zu sehen sein würde: 5 Jahre nach seinem letzten Auftritt kehrt Steven Ogg noch einmal als Simon zurück.

The Walking Dead: Dead City bringt Negans rechte Hand Simon zurück

Gleich zu Beginn überrascht die Episode Everybody Wins a Prize mit der Rückkehr von Simon. Aber keine Sorge, der Savior-Schurke kehrt nicht von den Toten zurück. Stattdessen springt Dead City mit einem Flashback viele Jahre in die Vergangenheit, als Negan noch der gefürchtete Anführer des Sanctuarys war.

AMC Negan und Simon wieder vereint

Steven Ogg spielte die Rolle von Negans engstem Vertrauten in den Staffeln 6 bis 8 von The Walking Dead. Jetzt gibt es ein Wiedersehen, das zudem auch Negans ikonischen Baseballschläger Lucille zurückbringt. Leider ist Simons Rückkehr aber nur von kurzer Dauer. Die Szene dauert nicht einmal 2 Minuten.

Zurück in den Hallen des Sanctuarys wendet sich Simon besorgt an Negan. Denn ein Savior-Mitglied namens Der Kroate (Zeljko Ivanek) hat entgegen der Anordnung ein junges Mädchen brutal gefoltert und dabei getötet. An der Seite von Negan stellt Simon ihn zur Rede. Denn das Töten von Kindern sei eine Linie, die sie nicht übertreten würden.

Ihr fragt euch jetzt, wer denn dieser Kroate ist? In The Walking Dead selbst haben wir ihn nie zu sehen bekommen. Bevor Rick und Co. auf Negan trafen, hat dieser bereits seinen psychopathischen Foltermeister davongejagt. In Dead City tritt er nun als Bösewicht auf, der Maggies Sohn Hershel nach New York entführt hat und dort sein eigenes Sanctuary erschaffen möchte.



Wann startet The Walking Dead: Dead City in Deutschland?

In den USA läuft die 6-teilige erste Staffel von The Walking Dead: Dead City seit dem 18. Juni 2023 bei AMC. Wann und wie die Serie nach Deutschland kommt, steht leider immer noch nicht fest. Sobald es Neuigkeiten zum Deutschland-Start von The Walking Dead: Dead City gibt, werden wir euch darüber informieren.