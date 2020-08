The Walking Dead: Perfekte Vorlage für Negan-Film begeistert Jeffrey Dean Morgan

Ein neuer Comic enthüllt die Zukunft von Negan in The Walking Dead. Für den Serienstar Jeffrey Dean Morgan wäre die Vorlage perfekt für einen Film.

In The Walking Dead hat sich Negan (Jeffrey Dean Morgan) längst zu den spannendsten Figuren der Serie entwickelt. Vom sadistischen Bösewicht hin zum charismatischen Antihelden reicht die Spanne, die der Charakter mittlerweile über mehrere Staffeln hinweg hingelegt hat.

In naher Zukunft wird es jedoch nochmal besonders spannend zu sehen sein, wie die Macher der Serie in den finalen Folgen von Staffel 10 mit Negan umgehen. In den Comics wird die Geschichte der Figur an dieser Stelle der Handlung zu Ende erzählt. Ein neuer The Walking Dead-Comic gibt jetzt Aufschluss über die Zukunft der Figur. Für Jeffrey Dean Morgan ist es die perfekte Vorlage für einen eigenen Negan-Film.

The Walking Dead-Star Jeffrey Dean Morgan würde sofort in Negan-Film mitspielen

In den Comics ist Negan nach dem Whisperer-Krieg ein gebrochener Mann, der sich von Maggie den Tod wünscht. Da sie ihn verschont, lebt er alleine als einsamer Mann und taucht in den Comics nicht mehr auf. Bis jetzt, denn der neue The Walking Dead-Spin-off-Comic Negan Lives von Robert Kirkman, der bislang nur in den USA erhältlich ist, eröffnet für die Figur ein neues Abenteuer.

In der kurzen Geschichte lernt Negan eine neue Überlebende kennen, mit der er sich auf die Suche nach seiner toten Frau Lucille begibt, um seiner großen Liebe ein richtiges Begräbnis zu bescheren. Bei dem The Walking Dead-Panel während der diesjährigen Comic-Con@Home-Veranstaltung zeigte sich Jeffrey Dean Morgan laut Cinema Blend euphorisch gegenüber dem neuen Negan-Comic:

Ich liebte es. Ich mochte die Idee, dass Kirkman und Charlie zusammenkamen und dies taten, um Comic-Läden, diese kleinen Läden, zu retten, und dann liebte ich die Geschichte. Ich denke, Negan ist so vielschichtig geworden und diese Art des Pfads der Erlösung, auf dem er war, war sehr interessant zu spielen.

Und ich denke, der Negan Lives-Comic führt das irgendwie weiter. Es ist eine großartige kleine Geschichte, es ist nur ein kleiner Teil eines Tages aus dem Leben. Es ist großartig und ich wollte das und das Prequel immer spielen... Es gibt so viel, was wir nicht über ihn wissen. Wenn Kirkman weiterschreibt, werden wir eventuell irgendwann dort angelangen.

Schon Ende 2019 äußerte sich Jeffrey Dean Morgan erstmals euphorisch gegenüber der Idee, dass Negan genauso wie Rick einen eigenen Film bekommen sollte. Damals bezog sich seine Begeisterung noch auf den Negan-Prequel-Comic Negan ist hier! Dabei äußerte der Schauspieler jedoch schon Bedenken, dass er langsam zu alt werden würde, um einen jungen Negan spielen zu können.

Im Gegensatz dazu scheint der neue Negan-Comic von Robert Kirkman perfekt für einen eigenen Film über den The Walking Dead-Charakter zu sein. Das Finale der 10. Staffel The Walking Dead wird am 4. Oktober 2020 in den USA ausgestrahlt. In Deutschland wird die Folge einen Tag später, am 5. Oktober 2020, beim FOX Channel und via Sky Ticket zu sehen sein.

