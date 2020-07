The Walking Dead: Negans Zukunft in neuem Comic enthüllt

Wie sieht die Zukunft für Negan in The Walking Dead aus? Ein neuer Comic ebnet nun den Weg für ein eigenständiges Spin-off zum ehemaligen Bösewicht nach Staffel 11.

The Walking Dead hält uns weiterhin die epische Schlacht im Finale von Staffel 10 vor. Fans können sich aber nun über einen neuen Comic freuen, der sich unserem liebsten Bösewicht widmet: Negan (Jeffrey Dean Morgan).

Denn während die Serie geradewegs auf ein Negan-Dilemma zusteuert, gibt uns der neue Comic Negan lives einen kleinen Vorgeschmack, wie ein bereits spekuliertes Negan-Spin-off aussehen könnte, sollte Negan nach Staffel 11 aus der Hauptserie aussteigen.

Steigt Negan bei The Walking Dead aus? Neuer Comic ebnet den Weg

Staffel 10 kommt nun an den Punkt in der Historie von The Walking Dead, an dem sich Negan in den Comics verabschiedet und bis zum Finale der Reihe mit Heft 193 nicht mehr auftaucht. Im Finale wird nur erwähnt, dass er allein in einem Haus lebt und Carl ihm regelmäßig Vorräte bringt.

Aber was ist wirklich mit Negan seit seinem Ausstieg passiert? Diese Lücke füllt Schöpfer Robert Kirkman nun in dem Spin-off Negan lives, welches nur in den USA in Comicläden zu erwerben ist und nicht digital erschienen ist.

Viel neue Handlung gibt das 30-seitige Heftchen nicht Preis. Allerdings eröffnet der Comic am Ende ein spannendes neues Abenteuer für Negan, welches wie gemacht für ein eigenes Spin-off in Serienform scheint. Aber was ist denn nun eigentlich mit Negan geschehen?

In den Comics ist Negan nach dem Whisperer-Krieg ein gebrochener Mann, der Maggie darum bittet, ihn von seinem Leid zu erlösen - diese Szene gab es in der Serie schon in Staffel 9. Aber Maggie verschont ihn und fortan lebt er einsam und allein. In Negan lives erfahren wir nun, was mit Negan danach geschah.

Negan lebt: Das passiert im neuen The Walking Dead-Comic

Negan lebt allein in einem abgelegenen Haus, wo er täglich ein symbolisches Grab seiner toten Frau Lucille besucht. Eines Tages lernt er die Überlebende Lucy kennen, deren Gruppe Negan angreift und töten will. Nach diesem blutigen Intermezzo findet Negan neuen Sinn in seinem Leben: Er will die Leiche von Lucille auffinden und sie wirklich begraben. Mit Lucy an seiner Seite, steht Negan vor einem neuen Abenteuer.

© AMC Negan in The Walking Dead

Die Handlung von Negan lives klingt schon fast wie die Pilotfolge einer eigenständigen Serie. Da mehrere weitere Serie, wie das Spin-off The Walking Dead: World Beyond, für das The Walking Dead-Franchise geplant sind, könnte ein eigenes Spin-off für Negan ganz neue Facetten für seine Figur preisgeben.

Umso gespannter warten wir nun auf das kommende Zusammentreffen zwischen Maggie und Negan. Wie werden sich die Autoren rund um Angela Kang entscheiden? Wird seine Geschichte mit neuen Ideen weitergeführt oder wie in den Comics nach Staffel 10 beendet, um ihm ein eigenes Spin-off zu ermöglichen?

The Walking Dead: Podcast zur Zukunft der Reihe

Nicht nur das Finale von Staffel 10 verschiebt sich. Auch die Spin-offs Fear the Walking Dead und The Walking Dead: World Beyond werden erst später in diesem Jahr zu sehen sein.

Alle Fans von The Walking Dead warten sehnsüchtig auf das Finale von Staffel 10, das zwar seit November abgedreht ist, aber aufgrund der aktuellen Situation noch nicht fertiggestellt werden kann. Denn es fehlen noch umfangreiche Spezialeffekte für die 16. Episode. Sobald die Arbeit in den USA wieder aufgenommen werden kann, soll die Bearbeitung des Finales noch ca. 1 bis 2 Wochen dauern.