The Walking Dead: Psycho-Negan ist zurück im neuen Trailer zu Staffel 10C

Im März kehrt The Walking Dead Staffel 10 mit neuen Folgen zurück. Der brandneue Trailer stimmt uns schon jetzt auf Maggies Rückkehr und Negans Vorgeschichte ein.

Für Fans des Zombiedramas The Walking Dead gibt es in diesem Jahr die volle Dröhnung. The Walking Dead und die dazugehörigen Spin-offs warten mit 5 neuen Staffeln 2021 auf.

Den Anfang macht die 6-teilige Bonus-Staffel der Hauptserie, in der Maggies Rückkehr und die Nachwirkungen des Flüsterer-Krieges im Fokus stehen. Schon am 1. März starten die neuen Episoden in Deutschland bei Sky und beim FOX Channel.

Der brandneue Trailer zu Staffel 10C entfacht schon jetzt unsere Vorfreude auf das Wiedersehen mit Maggie sowie die heißerwartete Prequel-Folge für Negan. Denn diese bringt den alten Psycho-Negan samt Lucille zurück. Den Trailer gibt's weiter unten.

The Walking Dead Staffel 10C: Trailer zu den 6 Bonus-Folgen

Nach langer Abwesenheit ist Maggie auf dem Höhepunkt der finalen Schlacht gegen die Flüsterer überraschend zurückgekehrt. In den neuen Folgen müssen die Überlebenden nun neuen Mut schöpfen, nachdem ihre Gemeinschaften zerstört wurden. Wenn es um die Zukunft der Gemeinschaften geht, wird Maggie sicherlich ein Wörtchen mitzureden haben.

Allerdings hat sich einige in den Jahren seit ihrer Überstürzten Abreise aus der Hilltop Kolonie einiges verändert. Viele ihrer ehemaligen Begleiter*innen sind tot und der Mörder ihres Mannes ist auf freiem Fuß. An spannenden Konflikten wird es in den 6 neuen Episoden definitiv nicht mangeln.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Walking Dead Staffel 10C anschauen:

The Walking Dead - S10C Official Trailer (English) HD

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der bisherige Plan für das The Walking Dead-Franchise gehörig durcheinander gewirbelt. Die Serie wird nun mit Staffel 11 enden, welche die Geschichte der Megagemeinschaft des Commonwealth behandeln wird.



Unter den aktuellen Umständen konnte die 11. Staffel noch nicht wie geplant gedreht werden, weshalb die Autoren Bonus-Episoden konzipierten, die mit wenigen Darstellern realisiert werden konnten und die Brücke zur finalen Season schlagen sollen.



The Walking Dead: Das passiert in den neuen Folgen von Staffel 10

Wie es der Trailer zu den neuen Folgen bereits zeigt, wird Maggies Rückkehr über den Ereignissen in Staffel 10C stehen. Ob die 1. Folge mit dem Titel Home Sweet Home schon all unsere drängenden Fragen über Maggies Verbleib der letzten Jahre klären wird?

© AMC Negan und Lucille in The Walking Dead

Hier findet ihr einen Überblick über die weiteren fünf Bonus-Episoden:



Staffel 10, Folge 18 - Find Me: Daryl und Carol gelangen zu einer abgelegenen Hütte. In Rückblenden erfahren wir, wie Daryl in den sechs Jahren des großen The Walking Dead-Zeitsprungs nach Rick suchte.

Daryl und Carol gelangen zu einer abgelegenen Hütte. In Rückblenden erfahren wir, wie Daryl in den sechs Jahren des großen The Walking Dead-Zeitsprungs nach Rick suchte. Staffel 10, Folge 19 - One More: Bei einem Versorgungslauf geben sich Gabriel und Aaron die Kante. Daraufhin verschwindet Aaron und Gabriel macht die Bekanntschaft mit einem Fremden, der Bibeln als Klopapier zweckentfremdet.

Bei einem Versorgungslauf geben sich Gabriel und Aaron die Kante. Daraufhin verschwindet Aaron und Gabriel macht die Bekanntschaft mit einem Fremden, der Bibeln als Klopapier zweckentfremdet. Staffel 10, Folge 20 - Splinter: Eugene, Ezekiel, Yumiko und Princess werden von den Commonwealth-Soldaten gefangen genommen. Während Ezekiel einen Fluchtplan schmiedet erfahren wir mehr über die Vergangenheit von Princess.

Eugene, Ezekiel, Yumiko und Princess werden von den Commonwealth-Soldaten gefangen genommen. Während Ezekiel einen Fluchtplan schmiedet erfahren wir mehr über die Vergangenheit von Princess. Staffel 10, Folge 21 - Diverged: Die Wege von Carol und Daryl trennen sich. Dank der bereits angekündigten Spin-off-Serie wissen wir aber, dass die beiden früher oder später wieder zusammenfinden werden.

Die Wege von Carol und Daryl trennen sich. Dank der bereits angekündigten Spin-off-Serie wissen wir aber, dass die beiden früher oder später wieder zusammenfinden werden. Staffel 10, Folge 22 - Here's Negan: Die letzte Folge der 10. Staffel von The Walking Dead adaptiert das Prequel-Comic über Negans Vergangenheit. So lernen wir u.a. Lucille kennen, also seine Frau, nicht den Baseballschläger.

The Walking Dead geht in den USA am 28. Februar 2021 auf AMC weiter. In Deutschland starten die 6 neuen Folgen am 1. März 2021 beim FOX Channel und Sky und werden dort wie gewohnt im Wochentakt immer montags ausgestrahlt.



Podcast für The Walking Dead-Fans: Wie kann die Serie enden?

The Walking Dead endet nach Staffel 11 und wir klären im Moviepilot-Podcast Streamgestöber alle Fragen, die es dazu gibt:

Die The Walking Dead-Fans der ersten Stunde, Matthias, Max und Andrea, schlüsseln das Franchise für euch auf. Was genau wurde angekündigt? Welche Spin-offs und Filme kommen noch? Und wie könnte es in Staffel 11 zu Ende gehen?



