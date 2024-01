The Walking Dead-Rückkehr nach 5 Jahren: Erster Trailer zur Rick Grimes-Serie entfesselt neuen Zombie-Überlebenskampf

Es ist endlich so weit. The Walking Dead-Liebling Andrew Lincoln kehrt als Rick Grimes zum Franchise zurück. Für die neue Serie The Ones Who Live gibt es jetzt den ersten Trailer.

Fünf Jahre haben The Walking Dead-Fans auf Rick Grimes (Andrew Lincoln) gewartet. Jetzt ist er zurück: In Kürze wird Grimes mitsamt seiner Ehefrau Michonne (Danai Gurira) wieder inmitten der Zombie-Epidemie zu sehen sein. Und die hat sich in der neuen Serie The Walking Dead: The Ones Who Live keinesfalls entschärft, wie der erste Trailer zeigt.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu The Walking Dead: The Ones Who Live an:

The Walking Dead The Ones Who Live - S01 - Trailer (English) HD

The Walking Dead-Held Rick Grimes trifft Michonne unter schlimmen Umständen wieder

The Ones Who Live dreht sich in erster Linie um Rick und Michonne, die sich nach Jahren der Trennung wiedersehen. Allerdings haben sie kaum Zeit, ihr Aufeinandertreffen gebührend zu feiern: Fiesling Major General Beale (Terry O'Quinn) sorgt mit seiner Militärorganisation CRM (Civic Republic Military) dafür, dass die beiden es nicht zu gemütlich haben.

Das The Walking Dead-Universum wurde nach dem Ende der Mutterserie in letzter Zeit durch mehrere neue Projekte ausgebaut. Vor The Ones Who Live erschienen in den vergangenen Monaten die Serien The Walking Dead: Dead City und The Walking Dead: Daryl Dixon.

Wann kommt The Walking Dead: The Ones Who Live nach Deutschland?

Wer jetzt mit einer langen Wartezeit auf den Deutschland-Start der neuen Rick Grimes-Serie rechnet, kann beruhigt sein. The Walking Dead: The Ones Who Live läuft am 26. Februar 2024 bei MagentaTV an.

