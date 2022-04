The Walking Dead-Serie bringt eine der besten Bösewichtinnen zurück: Erster Teaser-Trailer zu Tales of the Walking Dead

Tales of the Walking Dead erzählt die Vorgeschichte einer großen The Walking Dead-Antagonistin. Im ersten Teaser sieht man sie bereits kurz.

The Walking Dead können sich über eine große Rückkehr freuen: Im Anthologie-Spin-off Tales of the Walking Dead wird mit Alpha (Samantha Morton) eine der fiesesten Figuren der Mutterserie zurückkehren. Einen kleinen Ausblick liefert der erste Teaser-Trailer.

Schaut hier den ersten Teaser zu Tales of the Walking Dead:

Tales Of The Walking Dead - S01 Teaser Trailer (English) HD

Tales of the Walking Dead erzählt Vorgeschichte der The Walking Dead-Bösewichtin

Wie der Name schon vermittelt, wird Tales of the Walking Dead statt einer zusammenhängenden Story viele einzelne Geschichten bereithalten. Mindestens eine davon wird auch Alpha betreffen und ihre Existenz vor dem Leben mit den Whisperern zeigen.

Neben Morton versammelt die neue The Walking Dead-Serie eine ganze Reihe toller Schauspieler:innen, darunter Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine) oder Olivia Munn (X-Men: Apocalypse). Der kurze Teaser deutet überraschende Wendungen an. Eine Frau lässt sich immerhin freiwillig beißen.

Wann kommt Tales of the Walking Dead nach Deutschland?

Wie das genau passiert ist, werden Horror-Fans hierzulande hoffentlich bald feststellen können. Tales of the Walking Dead hat in Deutschland noch keinen Starttermin. Die Serie soll im Sommer 2022 in den USA starten.

