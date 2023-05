The Walking Dead-Serie mit Negan: Neues Video braucht nur 36 Sekunden, um Zombies wieder spannend zu machen

The Walking Dead geht weiter. Also nicht die Serie, aber das Franchise. In wenigen Wochen startet mit Dead City das nächste Spin-off – und das sieht definitiv vielversprechend aus.

Letztes Jahr haben wir uns von The Walking Dead verabschiedet. In wenigen Tagen startet die letzte Runde von Fear the Walking Dead. Das Franchise ist damit aber noch lange nicht zu Ende. Der US-Sender AMC hat im vergangenen Jahr fleißig an der The Walking Dead-Zukunft gearbeitet. Jetzt kündigt sich das nächste Spin-off an.

The Walking Dead: Dead City bringt zwei der bekanntesten Figuren aus dem Zombie-Kosmos zurück: Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan) kämpfen weiterhin um ihr Überleben – dieses Mal in den verlassenen Straßen von New York. Der Schauplatzwechsel ist definitiv der größte Pluspunkt der neuen Serie.

Im neuen Teaser zu The Walking Dead: Dead City kämpfen Maggie und Negan in New York ums Überleben

Die urbane Kulisse sorgt für eine völlig andere Atmosphäre, als wir sie aus den bisherigen The Walking Dead-Serien kennen. Klar, auch Rick (Andrew Lincoln) und Co. haben den ein oder anderen Abstecher in eine Großstadt unternommen. New York ist aber eine andere Liga, wie der spannungsgeladene Teaser-Trailer zu Dead City zeigt.

Hier könnt ihr den Teaser zu The Walking Dead: Dead City schauen:

The Walking Dead Dead City - S01 Teaser Trailer 4 (English) HD

Obwohl vielerorts The Walking Dead-Müdigkeit herrscht, scheint Dead City ein guter Anlass zu sein, um dem Franchise eine neue Chance zu geben. Nicht zuletzt kommt die 1. Staffel in kompakten sechs Episoden daher.

Wann startet The Walking Dead: Dead City in Deutschland?

In den USA startet The Walking Dead: Dead City am 18. Juni 2023. Wann und wie die Serie nach Deutschland kommt, steht noch nicht fest. In der Vergangenheit haben wir The Walking Dead-Serien bei Amazon, Sky und Disney+ gesehen. Sobald es Neuigkeiten zum hiesigen Start gibt, werden wir euch darüber informieren.

