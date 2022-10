The Walking Dead Staffel 11 hat das Schicksal von Rick Grimes gerade endgültig verändert

The Walking Dead Staffel 11 verabschiedet eine wichtige Figur in Folge 17. Damit wurde nicht nur das Ende der Comics, sondern auch Rick Grimes' Schicksal verändert.

In wenigen Wochen geht The Walking Dead nach 11 Staffeln zu Ende. Die letzten Folgen über den Konflikt im Commonwealth adaptieren auch den finalen Handlungsbogen von Robert Kirkmans Vorlage. Comic und Serie könnten sich aber nicht deutlicher voneinander unterscheiden.

Achtung, Spoiler zur neuen Folgen The Walking Dead und dem Ende der Comics:



Die 18. Folge, Ein neuer Deal, überrascht mit einem grausamen Tod, der das Ende der The Walking Dead-Comics endgültig abwendet. Bei Fans der Vorlage sollte dieser Moment der ausgleichenden Gerechtigkeit für Jubelschreie sorgen. Er verändert das Schicksal von Rick Grimes für immer.



The Walking Dead Staffel 11 verabschiedet Sebastian Milton

Er ist arrogant, privilegiert und ein absolutes Ekelpaket. Kaum eine Figur wurde in der 11. Staffel so sehr gehasst, wie Commonwealth-Söhnchen Sebastian Milton (Teo Rapp-Olsson). In Folge 18 bekommt er nun das, was er verdient hat. Oder wie Showrunnerin Angela Kang es im Gespräch mit TVLine beschreibt: "Wer möchte nicht sehen, wie das Gesicht dieses Typen aufgefressen wird?".

© AMC Sebastian Miltons letzter Auftritt

Als er seine eigene Haut retten und Max einer Gruppe hungriger Zombies zum Fraß vorwerfen will, schlägt das Karma mit voller Härte (und ein wenig Hilfe von Eugene) zu. Vor dem Augen der schockierten Commonwealth-Bewohner:innen wird Sebastian auf dem großen Marktplatz von einem Untoten gebissen.

Den Zombie erledigt Judith Grimes (Cailey Fleming) mit dem Colt ihres Vaters Rick Grimes. Aber Sebastian selbst wird nicht erlöst. Niemand eilt ihm zur Hilfe und die anwesenden Zeug:innen schauen tatenlos zu, während er qualvoll ausblutet.



The Walking Dead rettet Rick Grimes vor Sebastian Milton

Besonders überraschend kommt Sebastians vorzeitiges Ableben für Fans der Comic-Vorlage. Dort ist er nicht nur eine der wenigen Figuren, die das Ende überleben, sondern ist auch verantwortlich für den größten Tod von ganz The Walking Dead: Er ist der Mörder von Rick Grimes.

Im Podcast diskutieren wird: Ist das The Walking Dead-Ende zum Scheitern verurteilt?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am Ende der Comics kommt Sebastian nicht darüber hinweg, dass Rick das bisherige System des Commonwealth und damit auch seine Mutter Pamela stürzte. Und so sucht er Rick bei Nacht in seiner Wohnung auf und erschießt ihn kaltblütig. Daraufhin wird Sebastian festgenommen und verbringt den Rest seines Lebens im Gefängnis.

Schon länger fragen sich Fans, ob die The Walking Dead-Serie diesen Schocker auch ohne den abwesenden Rick Grimes umsetzen würde. Zumindest vor Sebastian Milton sind die Hauptcharaktere nun sicher. Und ist es nicht schön zu wissen, dass er in der Serie nun die gerechte Strafe für das erhält, was er Rick in den Comics angetan hat?

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Was war eure Reaktion auf den überraschenden Tod von Sebastian?