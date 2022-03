The Walking Dead-Star entschuldigt sich für massiven Spoiler zum großen Finale

Die Ankündigung einer neuen The Walking Dead-Serie wurde von vielen Fans als massiver Spoiler für das Finale der Mutterserie aufgenommen. Jetzt entschuldigt sich Negan-Darsteller Jeffrey Dean Morgan dafür.

The Walking Dead biegt in die Zielgerade ein. Aktuell finden die Dreharbeiten für das Finale der seit 2010 laufenden Zombieserie statt. Wie die Geschichte genau endet, wissen wir noch nicht. Durch die Ankündigung einer Spin-off-Serie hat der US-Sender AMC jedoch vor wenigen Tagen das Überleben von mindestens zwei Figuren gespoilert.

Nach dem The Walking Dead-Finale erzählt Isle of the Dead die Geschichte von Maggie und Negan weiter. Gemeinsam werden die beiden im postapokalyptischen New York ums Überleben kämpfen. Viele Fans waren nicht erfreut, sondern verärgert über die frühe Ankündigung der Serie. Jeffrey Dean Morgan versteht den Frust.



Jeffrey Dean Morgan entschuldigt sich für The Walking Dead-Spoiler

Im Zuge seines Auftritts bei der The Rich Eisen Show am Dienstag adressierte der Negan-Darsteller die unglückliche Enthüllung des Spin-offs.

Offenbar werden [Maggie und Negan] nicht sterben. Spoiler-Alarm, Leute. Das tut mir leid! Ich weiß gar nicht, warum wir [die Serie] so früh angekündigt haben. Auch für mich war das eine Art Schock.

© AMC Isle of the Dead

Dennoch ist er zuversichtlich, dass die neue The Walking Dead-Serie trotz der ersten Enttäuschung den Fans gefallen wird.

Ich denke, Zombies in Manhattan zu sehen, dürfte super fantastisch werden.

Neben Jeffrey Dean Morgen ist auch die Rückkehr von Lauren Cohan bestätigt, die Maggie seit der 2. Staffel von The Walking Dead verkörpert.

The Walking Dead: Wann startet Isle of the Dead?

Ein konkreter Starttermin steht noch nicht fest. Bei der Ankündigung von Isle of the Dead wurde lediglich 2023 als Jahr genannt. Das kann natürlich vieles bedeuten. Was wir dafür sicher wissen, ist, dass die Serie als sechsteiliges Event geplant ist und in den Häuserschluchten von Manhatten angesiedelt ist.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im März 2022

Wenn ihr auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps seid, dann haben wir hier eine ganze Reihe an Empfehlungen bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. für euch.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Im März 2022 starten einige spannende Serien, u.a. die 2. Staffel von Star Trek: Picard, Moon Knight aus dem Haus Marvel und das Epos Pachinko bei Apple TV+. Wir haben die größten Serien-Highlight des Monats für euch aufgelistet.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Freut ihr euch auf den The Walking Dead-Ableger Isle of the Dead?