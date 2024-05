The Walking Dead-Überraschung: Die große Rick Grimes-Rückkehr könnt ihr jetzt endlich ohne Abo streamen

Das The Walking Dead-Universum wird mit reichlich Spin-offs ausgebaut. Den jüngsten Serien-Ableger könnt ihr jetzt auch ohne Magenta-Abo bei Amazon kaufen.

Seit dem Ende von The Walking Dead wird das Zombie-Franchise mit verschiedenen Spin-off-Serien fortgesetzt. Keines wurde dabei mehr mit Spannung erwartet als The Ones Who Live. Die Wartezeit von 5 Jahren auf die Rückkehr von Rick Grimes hat sich gelohnt.

Das bessere The Walking Dead-Finale wurde von der Moviepilot-Community mit einer durchschnittlichen Wertung von 7.5 von 10 Punkten zum aktuell besten Spin-off des TWDU gekürt. Bisher konntet ihr Ricks und Michonnes postapokalyptische Liebesgeschichte nur im Abo bei MagentaTV streamen. Das hat sich jetzt geändert.

Das The Walking Dead-Spin-off The Ones Who Live gibt's jetzt günstig bei Amazon

Bereits seit einiger Zeit sind die drei Spin-off-Serien Tales of the Walking Dead, Dead City und Daryl Dixon bei Amazon als Kauf-VoD erhältlich. Jetzt gesellt sich auch der neueste Ableger dazu. Exakt zwei Monate nach der Erstveröffentlichung bei MagentaTV könnt ihr The Ones Who Live nun auch ohne Abo euer digitalen Seriensammlung hinzufügen.

AMC The Ones Who Live

Die fantastische Rückkehr von Rick (Andrew Lincoln) und Michonne (Danai Gurira) wird seit Ende April erstmals als digitale Kaufversion bei Amazon angeboten. Wöchentlich wurde eine weitere der insgesamt sechs Folgen bereitgestellt. Seit dem 31. Mai 2024 ist die Miniserie komplett und kostet euch aktuell nur 8,99€.

Um digitale Kauf- und Leih-Titel bei Prime Video zu erwerben, benötigt ihr ein kostenloses Amazon-Konto. Ein Abo müsst ihr dafür allerdings nicht abschließen.

Wie geht es mit The Walking Dead weiter? Diese Serien kommen 2024 und 2025

Schon in wenigen Monaten gibt es Zombie-Nachschub. Diesen Sommer startet bei MagentaTV die 2. Staffel der Daryl Dixon-Serie. Die neuen Folgen tragen den Zusatztitel The Book of Carol. Denn in Staffel 2 verschlägt es auch Carol (Melissa McBride) nach Europa, wo sie nach ihrem vermissten Freund (Norman Reedus) sucht. Und danach ist längst nicht Schluss: Eine 3. Staffel soll schon in Planung sein.

Das New York-Spin-off Dead City wird ebenfalls für eine 2. Staffel zurückkehren, die Negan und Maggie auf zwei Fronten eines eskalierenden Krieges stellt. Diese ist allerdings erst 2025 in den USA bei AMC und in Deutschland bei MagentaTV zu sehen.



Podcast zu The Walking Dead: So gut ist die Rick-Rückkehr in The Ones Who Live

Wir nehmen die neue Zombie-Serie The Walking Dead: The Ones Who Live nach ihrem Ende genau unter die Lupe: Gelingt die lang erwartete Rückkehr von Rick und Michonne? Und wie fügen sich die 6 Folgen ins gesamte TWD-Universum ein?

Nach einer kurzen Einschätzung ohne Spoiler steigen wir tiefer in die Figuren, Bösewichte und Entwicklungen ein: Kann die neue Serie die Mutterserie von The Walking Dead mit ihrem Finale überflügeln?

