The Walking Dead: Wer braucht schon Alpha? Beta ist der neue große Star

Eine Zeit lang war Beta in The Walking Dead kaum mehr als der Scherge von Alpha. Jetzt aber erhält er eine größere Bühne und wird zu einer faszinierender Figur.

Die 10. Staffel von The Walking Dead befindet sich gerade an einem extrem spannenden Punkt, denn mit der Folge Was Alpha will verabschiedete sich die Serie von der Whisperer-Anführerin Alpha. Sie war seit Staffel 9 die Hauptantagonistin, nun muss jemand anderes ihren Platz einnehmen. Keine leichte Aufgabe, zumal die Zombie-Dystopie immer durch glorreiche Bösewichte glänzte.

Beta (Ryan Hurst) - die Nummer 2 in der Whisperer-Hierarchie - ist weiterhin am Leben und Alphas offensichtlicher Nachfolger. Die Tatsache, dass wir noch immer recht wenig über ihn wissen und die Macher vordergründig auf seine Furcht einflößende Statur setzen, störte mich bis vor Kurzem. Mittlerweile aber sage ich aus voller Überzeugung: Bühne frei für Beta!

Nach Alphas Tod: Beta kann The Walking Dead tragen

Als schweigsamer, geheimnisvoller und maskierter Hüne schwingt sich Beta zu einer Art Michael Myers des The Walking Dead-Universums auf. Eine solche Urkraft von Gegenspieler gab es hier noch nicht.

Ziemlich direkt verwies die Serie sogar bereits auf den Film Halloween, als Alphas damaliger Handlanger in der Episode Hinterhalt über einen Tunnel nach Alexandria gelangte und dort ohne mit der Wimper zu zucken ein schreckliches Massaker veranstaltete.

© AMC The Walking Dead: Beta in Alexandria

Wenn er im Mondschein buchstäblich aus einem Grab aufersteht, beschert uns Beta einen der schauerlichsten Momente der gesamten The Walking Dead-Geschichte. Auch sind es solche Momente, in denen die radikalen Unterschiede zwischen ihm und Alpha besonders deutlich werden.

Die eine redet viel und "entzaubert" dadurch mitunter ihre eigene abgründige Philosophie, der andere kommuniziert beinahe allein durch seine Körperlichkeit. Das ist kein Defizit, sondern ein Trumpf. Beta ist der Mann für den atmosphärischen Horror. Nicht zuletzt dank ihm bewegt sich die Serie aktuell so nah an ihren Genre-Wurzeln wie lange nicht mehr.

Beta in The Walking Dead: Ein Mysterium, das bleibt

Ihn deshalb als bloßes Abziehbild einer Slasher-Ikone zu betrachten, würde ihm allerdings Unrecht tun. Die bislang größte Enthüllung über Beta ist nämlich eine ziemlich kuriose: Vor der Zombie-Apokalypse war er ein berühmter Country-Sänger, verdiente sein Geld also als Vertreter der wohl amerikanischsten aller Musik-Gattungen.

Das freiheitliche Amerika ist in der Walking Dead-Gegenwart aber tot und selbiges gilt vermutlich für den alten Beta, den wir nie kennen lernten. Die Folge Abschiede wartet mit einer überraschend wehmütigen Szene auf, in der er sich mit seiner Live-Platte Half Moon tröstet, bevor er Teile von Alphas Gesicht für die Wiederherstellung seiner zerfetzten Maske nutzt.

Vor dem Laden wartet schon eine Horde von Untoten, die dem Konzert ebenfalls lauscht. Wenn das nicht morbide Schönheit ist, was dann?

© AMC The Walking Dead: Beta und Alpha

Auch symbolisch (eben aufgrund der "neuen" Maske) lebt Alpha mithin durch Beta in der Serie weiter, und das ist nur konsequent. Negan manipulierte die Whisperer-Königin nach Strich und Faden, rückblickend war Beta ihr einziger echter Freund nach dem Ausbruch. Manchmal findet The Walking Dead selbst in seinen tiefsten Abgründen noch Humanität, dies wäre ein Beispiel dafür.

Offenbar schon in der nächsten Folge bekommen wir Betas geballte Wut auf Alexandria zu spüren. Womöglich beginnt damit das letzte brachiale Kapitel der Whisperer-Ära, bevor auch Beta von der Bildfläche verschwindet - obwohl man seine Sterblichkeit spätestens seit seit seinem epischen Kampf gegen Daryl durchaus bezweifeln könnte. Er ist gleichermaßen Mensch wie Mysterium.



Könntet ihr euch Tom Hanks nach dem Weltuntergang als mordenden Berseker vorstellen? Wohl eher nicht, aber über Beta verheißen uns die Macher, dass vielleicht sogar das strahlendste Zahnpasta-Lächeln des freundlichsten Prominenten in einem solchen Szenario irgendwann bröckeln würde. Für eine Serie mit Untoten ist The Walking Dead gerade ziemlich lebendig.

Hat euch Beta in The Walking Dead auch überzeugt?