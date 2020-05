The Walking Dead: Wer ist der neue mysteriöse Kämpfer im Staffel 10-Finale?

Das Finale der 10. Staffel The Walking Dead führt eine neue mysteriöse Person mit eiserner Maske ein. Steckt hinter der Maske ein neuer Charakter oder ein überraschender Rückkehrer?

Aktuell lässt das Finale der 10. Staffel von The Walking Dead weiterhin auf sich warten, denn aufgrund der Coronakrise kann die Postproduktion für Folge 16 noch nicht abgeschlossen werden. Ein Trailer gibt den Fans aber schon einen kleinen Vorgeschmack auf das große Finale. Darin bekommen wir auch einen ersten Blick auf eine neue Figur, einen Kämpfer mit eiserner Maske. Aber wer könnte sich dahinter verbergen?

Die Vorschau auf das Finale von Staffel 10 zeigt uns die neue Figur, die den von Whisperer umzingelten Alden und Aaron zur Hilfe eilt. Diese ist mit zwei Sicheln bewaffnet und trägt eine eiserne Maske. Wer jetzt schnell in den Comics nach einer passenden Vorlage sucht, wird enttäuscht. Denn hierbei handelt es sich um eine Eigenkreation der The Walking Dead-Serie.



The Walking Dead: Kehrt ein totgeglaubter Charakter zurück?

Dass vielleicht die verschollene Connie oder sogar die zurück kehrende Maggie hinter der Maske steckt, scheint unwahrscheinlich. Diese Personen müssten ihre Identität nicht vor ihren Freunden verstecken. Einige Fans vermuten stattdessen eine schockierende Rückkehr von Duane Jones, Morgans seit 10 Jahren totgeglaubten Sohn, wie die Kollegen von Comicbook.com berichten.

© AMC The Walking Dead: Wer steckt hinter der Maske?

Obwohl Morgan in Staffel 3 im Delirium vom brutalen Tod seines Sohnes erzählte, halten einige Fans diese Aussage nicht für vertrauenswürdig. Denn Morgan erlitt zu diesem Zeitpunkt eine Psychose. Diese Rückkehr scheint etwas abwegig, aber der Schockfaktor wäre umso größer.

So könnte Morgans Sohn von einer fremden Gruppe entführt worden sein. Womöglich das Commonwealth, das als Setting für den nächsten großen Handlungsbogen in The Walking Dead Staffel 11 dient.

Duanes Rückkehr könnte auch den Weg für ein Wiedersehen mit Morgan (Lennie James), der aktuell Hauptfigur des Spin-offs Fear the Walking Dead ist, ebnen. Dies wäre ein kleiner Ersatz, denn in den Comics spielt eine überraschende Familienzusammenführung (Michonne und ihre Tochter) im Commonwealth eine große Rolle, die in der Serie in dieser Form aber nicht stattfinden kann.

The Walking Dead: Sehen wir in Staffel 10 bereits Mercer?

Während Duane als Kämpfer mit eisernen Maske nicht allzu realistisch erscheint, könnte es sich hierbei eher um einen ersten Blick auf die kommende Figur Mercer sein, ein wichtiger Charakter des Commonwealth-Arcs. In den Comics ist Mercer der Anführer des Commonwealth-Militärs und späterer Love Interest für die ebenfalls neue Figur Princess. Er trägt eine rote Rüstung und zwei Äxte als Waffen.

© Image Comics The Walking Dead: Mercer

Da bereits spekuliert wird, dass Maggie als Vetreterin des Commonwealth zurückkehren könnte, wäre es möglich, dass sie den fähigsten Kämpfer des Commonwealth vorschickt. Um Mercer nicht wie in den Comics als roten Stormtrooper auftreten zu lassen, könnte die Serie seine Figur und deren Aussehen neu interpretieren.

Das ist nicht ungewöhnlich für die The Walking Dead-Adaption, die zuletzt schon die wichtige Comic-Figur Dante in der Serie komplett neu erfunden hat. Ob es wirklich um Mercer oder eine komplett neue Figur handelt, werden wir hoffentlich bald im Finale von Staffel 10, A Certain Doom, erfahren.

