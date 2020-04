The Walking Dead: Staffel 10 enttäuscht mit schlechtester Folge seit Langem

Die 10. Staffel von geht in die Zwangspause mit einer der schlechtesten Folgen seit Langem. In der neuen Folge von Moviepilot live: The Walking Dead besprechen wir die 15. Folge von Staffel 10.

Achtung, Spoiler zu The Walking Dead: Das soll's gewesen sein? Die neuste Folge von The Walking Dead bringt kein befriedigendes Ende, denn eigentlich sollte nächste Woche das bombastische Finale von Staffel 10 laufen, das aufgrund der Coronakrise auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Aber warum ist die Folge The Tower so schlecht?

Diese und mehr Fragen beantworten Yves von Moviepilot YouTube und Sebastian von FILMSTARTS YouTube im Podcast Moviepilot live: The Walking Dead, wo sie über die Folge Michonnes Weg sprechen.

Jetzt reinhören: Princess, Carol und die nervigste Folge von The Walking Dead Staffel 10

Unseren Live-Stream zur Folge findet ihr weiter unten und bei YouTube - dort, wo ihr alle unsere Videos zu The Walking Dead findet.

The Walking Dead: Enttäuschendes Pseudo-Finale

Blicken wir ein Jahr zurück, brachte uns The Walking Dead kurz vor dem Finale der 9. Staffel einen der krassesten Schockmomente und eine der besten Folgen seit Langem. In Staffel 10 herrscht vor dem Finale große Langeweile und viel Verwirrung.

Es wirkt fast so, als wäre eine Folge übersprungen worden, denn die Charaktere befinden sich plötzlich und ohne Erklärung an neuen Handlungsorten.

© AMC The Walking Dead: Beta

Statt einer großen Schlacht mit Betas Walker-Horde in Alexandria bringt uns die neue Folge ruhige Charaktermomente und wenig Handlung. Einzig eine emotionale Sequenz zwischen Negan und Lydia konnte uns begeistern. Carol ist hingegen von Selbstmitleid zerfressen - das können wir echt nicht mehr sehen - und Beta hört grundlos mysteriöse Stimmen.



The Walking Dead: Die Prinzessin auf der Mine

Die zuletzt in Staffel 10 neu eingeführte Figur Princess war schon in den Comics eine umstrittene Figur. Auch in der Serie beginnt sie schon nach kurzer Zeit mit ihrer überdrehten Art und ihrem fehlenden Humor zu nerven. Im Anbetracht, dass dies für eine längere Zeit die letzte Folge von The Walking Dead ist, konnte diese Füllerfolge nur enttäuschen.

The Walking Dead Staffel 10 - Wann und wie geht es weiter?

Die Wartezeit auf das Finale der 10. Staffel wird für The Walking Dead-Fans zur Tortur. Denn der Höhepunkt der Whisperer-Kriegs steht noch aus und die vorerst letzte Folge hinterlässt uns mit einem gewaltigen Cliffhanger. Statt Alexandria wird nun ein von Zombies überranntes Krankenhaus zur Lebensgefahr für zahlreiche Figuren.



Über all dem schwebt zudem die heißerwartete Rückkehr von Maggie, die bereits in der Vorschau auf das Staffel 10-Finale angekündigt wurde. Wir erwarten viel von dem später in diesem Jahr kommenden Finale: Mindestens ein schockierender Tod, das Ableben von Beta und natürlich einem ersten Blick auf das Commonwealth.

Diskutiert mit uns live über The Walking Dead

