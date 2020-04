The Walking Dead: Wir kennen Betas Mörder schon

Betas Tod in The Walking Dead steht wahrscheinlich kurz bevor. Die Comics liefern einen wichtigen Hinweis dazu, wer ihn ermorden könnte - sogar noch in Staffel 10.

Achtung, Spoiler zu The Walking Dead! Die Whisperer wurden in The Walking Dead Staffel 10 stark geschwächt, denn ihre Anführerin Alpha tappte in eine Falle von Negan, der sie köpfte. Noch am Leben ist hingegen ihre rechte Hand Beta (Ryan Hurst). Dieser sinnt auf Rache und hat eine große Horde Beißer im Gepäck.

Vieles spricht jedoch dafür, dass die finale Folge der 10. Staffel das Whisperer-Kapitel endgültig abschließen wird, wir sehr bald also Betas Tod sehen. Möglicherweise kennen wir sogar schon seinen Mörder.

The Walking Dead: So stirbt Beta in den Comics

In den Comics ist es Aaron, der Beta ermordet. Jesus und Aaron (Ross Marquand) sind dort auf dem Weg nach Hilltop, als Beta die beiden attackiert. Er selbst hat es zunächst auf Jesus abgesehen, während Aaron gegen die Zombie-Horde kämpfen muss. Kurz bevor der Whisperer Jesus besiegen kann, ist Aaron zur Stelle und schießt Beta einen Pfeil in die Brust.

© AMC The Walking Dead: Beta tötet Gamma

Dieses Ende für Beta kann die Serie natürlich nicht ganz so übernehmen, denn Jesus (Tom Payne) starb bereits in Staffel 9. Trotzdem liefert uns Robert Kirkmans Vorlage einen potentiellen Hinweis auf das verzögerte Finale der 10. Staffel bzw. den endgültigen Abschied der Whisperer.

Tötet Aaron Beta in The Walking Dead?

Betas Mörder könnte in The Walking Dead der selbe sein wie in den Comics: Aaron. Vorbereitet wurde dies durch Betas Mord an Gamma aka Mary (Thora Birch), mit der Aaron sich zuletzt anfreundete, nachdem Alpha sie eigentlich als Spionin aussandte.

Marys Tod gibt Aaron jetzt ein perfektes (Rache-)Motiv, um seinerseits Beta ins Visier zu nehmen. An der Stelle würden die Serie und ihre Vorlage also wieder zueinander finden. In Prinzessin wurde Aaron von Beta und den Whisperern umzingelt, die Charaktere sind mithin bereits nah beieinander. Das Blatt müsste sich bloß wenden.

The Walking Dead schauen: Die neuen The Walking Dead-Episoden werden sonntags in den USA auf AMC ausgestrahlt und sind hierzulande einen Tag später auf FOX und über Sky Ticket zu sehen.

Alles andere als Betas Tod in naher Zukunft wäre äußerst überraschend, denn The Walking Dead ist durch Eugenes Trupp schon drauf und dran, sich dem Commonwealth als neuem Standbein zu nähern. Den Whisperer-Plot weiter mitzuschleppen, ergibt eigentlich nur wenig Sinn. Beta-Fans sollten sich daher schon einmal auf das Schlimmste vorbereiten.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus ist die Postproduktion von The Walking Dead ins Stocken geraten, sodass wir die letzte Episode von Staffel 10 erst zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr zu sehen bekommen. Ein genauer Termin für die Premiere liegt noch nicht vor.

Podcast für Serien-Streamer: Die besten Tipps zu Coronazeiten

Im Podcast-Crossover von Moviepilots Streamgestöber und den Serienjunkies - auch bei Spotify - reden Andrea, Jenny und Hanna über ihre Streaming-Tipps zu Coronazeiten bei Netflix, Amazon Prime, Sky & Co.:

Wir sind von Tales From the Loop bis Community mit Science-Fiction, Comedy-, Horror-, Zeichentrick-, Doku- und RomCom-Tipps ausgestattet und schauen darauf, wie sich unser eigener Serien- und Filmkonsum durch die Coronakrise verändert hat.



Was glaubt ihr: Wer tötet Beta in The Walking Dead?