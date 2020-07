The Walking Dead: Wichtige Rückkehr für Staffel 11 bestätigt - mit einem Twist

Für die 11. Staffel bringt The Walking Dead eine geheimnisvolle Figur zurück, die bisher nur als Stimme zu hören war. In Staffel 11 wird sie nun zurückkehren und in Person auftreten.

Seit April warten Fans von The Walking Dead gespannt auf das Finale der 10. Staffel, welches aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden musste. Ehe der Krieg gegen die Flüsterer einen fulminanten Höhepunkt feiert, beginnen bereits die Planungen für die kommende Staffel 11. Für die 11. Staffel wurde nun ein neues Gesicht besetzt - die Figur kennen wir allerdings schon.

The Walking Dead Staffel 11: Eugenes mysteriöse Freundin wird noch wichtig

Wie Deadline berichtet, wurde die Darstellerin Margot Bingham (bekannt aus der Arztserie New Amsterdam) für die 11. Staffel von The Walking Dead in einer nicht benannten Rolle besetzt. Wer in Staffel 10 aber genau aufgepasst hat, weiß schon, welchen wichtigen Charakter sie spielen wird.

Denn in der 10. Staffel von The Walking Dead war Bingham bereits mehrfach zu hören: Und zwar als Stimme von Stephanie, die mit Eugene per Funk eine Freundschaft aufgebaut hat und einer mysteriösen Gemeinschaft angehört. Zum Ende von Staffel 10 macht sich Eugene gemeinsam mit Ezekiel und Yumiko auf den Weg Stephanie zu besuchen und mehr über ihre Gemeinschaft herauszufinden.

Comic-Fans wissen bereits, dass dies der Beginn der großen Commonwealth-Story ist. Denn Stephanie gehört in der Vorlage dem Commonwealth, einer riesigen Gemeinschaft von über 50.000 Menschen, an.

Die Ankündigung von Stephanies Rückkehr in Person kommt zu einem interessanten Zeitpunkt. Denn am kommenden Freitag soll im Rahmen der Comic-Con@Home auf einem Panel zum The Walking Dead-Franchise der Termin für das lang ersehnte Finale von Staffel 10 bekannt gegeben werden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Stephanie in einem Cliffhanger am Ende zu sehen sein wird.

Wann startet The Walking Dead Staffel 11?

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und der nicht abnehmenden Fallzahlen in den USA ist bisher noch ungewiss, wann genau die Kameras für die 11. Staffel von The Walking Dead anlaufen werden. Auf dem Programmplan von AMC stehen zuvor noch die neue Spin-off-Serie The Walking Dead: World Beyond sowie die 6. Staffel von Fear the Walking Dead.

Es ist anzunehmen, dass beim kommenden The Walking Dead-Panel auf der Comic-Con@Home bekannt gegeben wird, ob sich Fans noch dieses Jahr auf eine Rückkehr von The Walking Dead freuen können oder Staffel 11 erst 2021 starten wird. Über weitere Neuigkeiten zu The Walking Dead halten wir euch auf dem Laufenden.



Podcast für The Walking Dead-Fans: Ist die Serie nach 10 Staffeln noch gut?

In der Zombie-Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - knöpfen sich Max, Sebastian und Yves The Walking Dead vor:

Wir fragen: Ist die Horrorserie nach einem ganzen Jahrzehnt noch gut? Dafür schauen sie auf die Höhepunkte und Tiefpunkte aus 10 Staffeln The Walking Dead.



