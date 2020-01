The Witcher: Game of Thrones-Star in Staffel 2 nicht mehr dabei

Für die 2. Staffel der Netflix-Serie The Witcher stehen einige Änderungen hinter den Kulissen bevor. Dadurch kehrt ein Game of Thrones-Star nicht zur Produktion zurück.

The Witcher ist seit einigen Wochen auf Netflix verfügbar und begeistert Fans auf der ganzen Welt. Doch einige Aspekte der Serie wurden harsch kritisiert, was für den Dreh der bevorstehenden 2. Staffel einige Veränderungen hinter den Kulissen mit sich bringt. Wie Redanian Intelligence berichtet, werden zwei wichtige Posten für Staffel 2 neu besetzt.

The Witcher: Bessere Kostüme und Kämpfe in Staffel 2?

Schon während der Dreharbeiten zur 1. Staffel von The Witcher regten sich viele Fans über Kostümdesigns der Fantasy-Adaption auf, allen voran die Rüstungen der Nilfgaard-Armee. Auch nach der Veröffentlichung sind viele Zuschauer von einigen Kostümen enttäuscht.

Für die Produktion der 2. Staffel muss Kostümdesigner Tim Aslam das Feld räumen und wird von Lucinda Wright (Jamestown, Vanity Fair) ersetzt. Ob tatsächlich die kontroversen Kostüm-Designs Aslams für den Wechsel verantwortlich sind, ist nicht bekannt.

Eine weitere drastische Änderung wird in Staffel 2 die Kämpfe betreffen. Diese wurden in Staffel 1 von Vladimir 'Furdo' Furdik choreografiert. Den Stuntman kennen viele Fantasyfans vor allem als Nachtkönig aus Game of Thrones, den Furdik seit der 6. Staffel verkörperte. Laut Redanian Intelligence wird Vladimir Furdik nicht mehr in der 2. Staffel von The Witcher dabei sein.

The Witcher: Der beste Kampf wurde komplett neu gedreht

Während der Dreharbeiten unterlief die 1. Staffel von The Witcher zahlreiche Änderungen. Nicht nur Drehbücher und Charakterdesigns wurden mehrfach überarbeitet, auch ein Großteil der 1. Episode wurde neu gedreht. So wurde der von vielen Fans gefeierte und blutige Kampf in Blaviken komplett überarbeitet und neu gedreht, wofür Kampfkoordinator Wolfgang Stegemann (Mission Impossible: Fallout) von Henry Cavill persönlich ins Boot geholt wurde.



Viele Kritiker lobten die energetisch und intensiv inszenierte Kampfszene zwischen Geralt von Riva und den Handlangern von Renfri in der Pilotfolge. Die nachfolgenden Kampfszenen der Staffel wurden alle von Vladimir Furdik erdacht. Dass ausgerechnet die am meisten gelobte Kampfszene der Staffel gar nicht Furdiks Werk ist, könnte ein Grund für den Ausstieg sein.

Dies ist allerdings nur Spekulation. Eine offizielle Stellungnahme blieb bisher aus. Ob stattdessen Wolfgang Stegemann erneut engagiert wird und die Schwertkämpfe in der 2. Staffel von The Witcher konzipiert, ist aktuell auch noch nicht bekannt.

Alle 8 Episoden der 1. Staffel The Witcher stehen seit dem 20. Dezember 2019 bei Netflix zur Verfügung.



Welche Kampfszenen haben euch in The Witcher am meisten gefallen?