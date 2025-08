Thriller-Überraschung steht seit über zwei Wochen (!) auf Platz 1 bei Netflix – doch die Konkurrenz lauert schon

Diese Thriller-Serie legt bei Netflix aktuell einen unglaublichen Siegeszug hin. Schon seit über zwei Wochen steht sie an der Spitze der Serien-Charts. Doch die Konkurrenz lauert schon.

Nachdem das Squid Game-Finale wenig überraschend über drei Wochen die Spitzenposition der Serien-Charts bei Netflix innehatte, wurde das Streaming-Phänomen von einer neuen Serie abgelöst, die nun ebenfalls einen beachtlichen Siegeszug hinlegt. Untamed ist am 17. Juli 2025 bei Netflix gestartet und direkt auf Platz 1 der Charts eingestiegen. Seitdem steht die Thriller-Serie mit Eric Bana dort unverändert. Doch die Konkurrenz pirscht sich langsam an ...

Untamed auf Platz 1 bei Netflix: Thriller-Serie mit Eric Bana begeistert Millionen

Untamed überzeugt sowohl mit seiner packenden Thriller-Geschichte, als auch mit malerischen Bildern. Denn die Netflix-Serie spielt im Yosemite-Nationalpark, wo Special Agent Kyler Turner (Eric Bana) und seine neue Kollegin Naya Vasquez (Lily Santiago) den Tod einer unbekannten Frau untersuchen müssen. Was zunächst aussieht wie ein Unfall, wird schon bald als vielschichtiger Mord um Familiengeheimnisse, Parkinteressen und Drogen entlarvt.

Schaut hier noch einen Trailer zu Untamed:

Untamed - S01 Trailer (Deutsch) HD

Der Erfolg von Untamed beschränkt sich übrigens nicht nur auf Deutschland, sondern auf zahlreiche weitere Länder. Nach über zwei Wochen im Netflix-Programm steht die Thriller-Serie noch immer in 18 Ländern auf Platz 1 der Charts. Fans dürfen sich darüber hinaus bereits jetzt auf eine 2. Staffel freuen, die vor wenigen Tagen offiziell angekündigt wurde. Darin soll Eric Bana als Special Agent Kyle Turner zurückkehren und voraussichtlich einen neuen Mordfall in einem anderen Nationalpark lösen. Welcher es wird, bleibt vorerst noch abzuwarten.

Die Konkurrenz lauert schon: Diese Serie wird Untamed gefährlich

Bevor die 2. Staffel von Untamed bei Netflix eintrifft und dort voraussichtlich ein weiteres Mal für Wirbel sorgt, wird sich die Thriller-Serie schon in wenigen Tagen in den Charts geschlagen geben müssen. Auf Platz 3 pirscht sich nämlich bereits der Fantasy-Horror-Hit Wednesday heran. Vor dem Staffel 2-Start am 6. August 2025 scheinen viele Netflix-Zuschauer:innen nochmal Nachholbedarf zu haben. Es besteht kein Zweifel, dass Wednesday die Spitzenposition in wenigen Tagen übernehmen wird.

Aktuell sieht die Serien-Top 10 bei Netflix jedoch noch so aus:

Auf welche Serien-Highlights ihr euch im August freuen dürft, erfahrt ihr in unserem Podcast:

Podcast: Die 15 besten Serien im August bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im August, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im August umfassen neben der neuesten Staffel des Netflix-Hits Wednesday auch den mit Spannung erwarteten Sci-Fi-Horror Alien: Earth, ein Historien-Epos mit Jason Momoa sowie das nächste Kapitel aus dem Outlander-Universum und reichlich Action bei Amazon.