Das gab es noch nie: Tickets für Christopher Nolans neuen Film Die Odyssee schon ein Jahr vor Start im Verkauf

Schon Ende dieser Woche sollen Fans Tickets für Christopher Nolans neues Fantasy-Epos Die Odyssee kaufen können: Dabei ist der Filmstart erst in einem Jahr für Juli 2026 geplant.

Die Dreharbeiten für Christopher Nolans neues Filmprojekt laufen auf Hochtouren. Die Verfilmung des klassischen Historien-Epos Die Odyssee soll im Juli 2026 weltweit in den Kinos starten: Doch ausgewählte Tickets sollen bereits diese Woche in den Verkauf gehen.

Erste Tickets für Nolans Odyssee sollen bereits ein Jahr vor Start erhältlich sein

Quellen wie Variety berichten diese Woche, dass am Donnerstag eine erste Welle an Tickets für Die Odyssee verfügbar sein sollen. Sie beziehen sich dabei auf Quellen aus dem direkten Umfeld des Verleihs Universal. Bei den Tickets handele es sich um ausgewählte Screenings in 70mm-IMAX-Kinos. Christopher Nolan dreht seinen neuen Film, wie auch vorangegangene Projekte, ausschließlich mit IMAX-Kameras. Die Odyssee kommt sogar komplett im riesigen Format daher.

Bei der Entscheidung handelt es sich um ein absolutes Novum. Normalerweise gehen Tickets nicht früher als zwei Monate vor Filmstart in den Verkauf. Aktuell dreht Nolan Berichten der BBC zufolge noch mit Tom Holland und Matt Damon in Schottland. Neben einem Odyssee-Teaser-Trailer, der bis jetzt Kino-exklusiv ist, gibt es gerade einmal ein Poster zur Verfilmung der Odyssee.

Wird es Tickets für Nolans neues Meisterwerk auch in Deutschland zu kaufen geben?

Um diese Frage zu beantworten, müssen Fans sich wohl noch bis Donnerstag gedulden. Dann soll der Ticketverkauf angeblich starten: Ob es sich dabei bloß um Vorführungen in den USA handelt, oder auch deutsche IMAX-Kinos mitziehen, bleibt abzuwarten.

Einige wenige Häuser hätten in Deutschland zumindest die richtige Ausrüstung: Zum Beispiel das Savoy Filmtheater in Hamburg oder das Traumpalast Leonberg. Unter anderem auf Wikitravel findet ihr eine komplette Liste aller IMAX-Kinos in eurer Nähe, die in den Ticketverkauf involviert sein könnten.

Das ist zu Nolans Odyssee bereits bekannt

Nolans neuer Film soll das griechische Epos von Homer verfilmen, das im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben wurde. Mit dabei sind bekannte Namen wie Matt Damon, Tom Holland, Zendaya und Anne Hathaway. Kinostart ist am 16. Juli 2026.