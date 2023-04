Til Schweiger und Tina Ruland über die Manta Manta-Rückkehr, Tom Cruise-Vergleiche und Teil 3: "In einem deutschen Film muss das beim ersten Take klappen"

Til Schweiger und Tina Ruland spielen wieder Bertie und Uschi. Im Manta Manta 2-Interview sprechen sie über die Modernisierung eines Kultfilms und verraten, ob sie Manta Manta 3 drehen würden.

1991 feierten Til Schweiger und Tina Ruland als Ruhrpott-Pärchen Bertie und Uschi ihren Kino-Durchbruch in Manta, Manta. Etwas mehr als drei Jahrzehnte haben sie sich für eine Reunion Zeit gelassen. Seit Donnerstag läuft die Fortsetzung Manta, Manta - Zwoter Teil in den Kinos.

Manta Manta – Zwoter Teil führt eine neue Manta-Generation ein

Denn Geldsorgen sind die stetigen Begleiter von Ruhrpott-Held Bertie (Til Schweiger), doch als er ein Darlehen nicht fristgerecht zurückzahlen kann, stellt ihm die Bank plötzlich die Zwangsenteignung in Aussicht. Also verlegt sich Bertie auf ein riskantes Vorhaben: Beim anstehenden Classic-Rennen ist eine hohe Prämie auf den Sieg ausgesetzt, die er ergattern will.

Schaut euch den Teaser-Trailer für Manta Manta – Zwoter Teil an:

Manta, Manta: Zwoter Teil - Teaser Trailer 5 (Deutsch) HD

Als wäre der Zeitplan noch nicht eng genug, sagt Uschi ihm plötzlich auch noch, er müsse jetzt Sohnemann Daniel (Tim Oliver Schultz) in seine Obhut nehmen. Ob der wohl in die Fußstapfen seines Vaters treten und ebenfalls Rennfahrer werden will?

Doch wie aktualisiert man einen Manta-Film über dreißig Jahre nach Abflauen des Kults um den Opel Manta? Ist Manta, Manta – Zwoter Teil insgeheim das deutsche Top Gun: Maverick? Und wie kam der beeindruckendste Stunt im Film zustande (der ja größtenteils eine action-arme Komödie ist). Im Interview mit Moviepilot beantworten Til Schweiger und Tina Ruland diese Fragen.

Moviepilot: Ich springe jetzt mal kurz ein paar Jährchen zurück. Stellt euch vor, ihr hättet Manta, Manta nicht gemacht. Was glaubt ihr, wo wäre eure Karriere hingegangen?

Til: Darüber habe ich mir ehrlich gesagt nie Gedanken gemacht, aber es hat sich danach alles wie so ein Zahnrad ergeben. Es gab damals wirklich Freunde, die zu mir gesagt haben: “Til, du bist schon in der Lindenstraße!” Und Lindenstraße war damals ungefähr so das letzte der sozialen Anerkennung als Schauspieler. Die haben gesagt: “Wenn du jetzt auch noch einen Manta-Fahrer spielst, dann ist deine Karriere vorbei, bevor sie angefangen hat.” Ich habe zu denen gesagt: Seid ihr doof? Das ist Bernd Eichinger! Wann hat man die Chance, eine Hauptrolle in einem Bernd-Eichinger-Film zu spielen? Ich glaube, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre meine Karriere nie so verlaufen, wie sie verlaufen ist.

Und Tina, wie ist es bei dir?

Tina: Naja, es wäre auf jeden Fall ein anderer Weg gewesen, denn dann hätte dieser ganz besondere Film gefehlt. Eigentlich möchte ich gar nicht darüber nachdenken, wie das wäre, denn dann würden wir wahrscheinlich jetzt hier nicht sitzen. Das wäre ja dramatisch.

Til, als Regisseur und Co-Autor, hast du besonders darüber nachgedacht gedacht, wie man die Essenz von Manta, Manta in etwas Neues verpackt? Etwas Moderneres vielleicht?

Til: Ich wurde ja gefragt: “Wer will denn sowas sehen?” Da hab ich geantwortet: Leute, das ist der deutsche Kultfilm. Es gibt keinen Film, der öfters im Fernsehen ausgestrahlt worden ist, über 130 Mal, also seit 30 Jahren, im Schnitt sechsmal im Jahr. Die Fans, die den damals gefeiert haben, die wollen sich das angucken, da bin ich überzeugt.

Aber ich möchte natürlich auch erreichen, dass sie ihre Kinder mitnehmen können. Deswegen habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, neue Charaktere zu kreieren. Also die Kinder von uns, den Tim Oliver Schultz oder die Luna. Wir haben ein großartiges Ensemble von jungen Schauspielern, mit denen sich natürlich die jungen Zuschauer viel eher identifizieren als mit uns.

Was Manta Manta 2 und Top Gun: Maverick gemeinsam haben

Constantin Til Schweiger und Tim Oliver Schultz

Tina: Aber was auch wichtig ist: Wie viele Filme gibt es, die nach 30 Jahren tatsächlich mit der Originalbesetzung weitergegangen sind? Da fällt mir eigentlich nur Tom Cruise mit Top Gun: Maverick ein.

Til: Genau das haben Sie damals auch in Hollywood gesagt: “Tom Cruise und Maverick, der ist viel zu alt, das funktioniert nicht.” Er war eben schlau genug und hat seine Rolle adäquat angelegt. Er hat nicht mehr gesagt: Ich bin jetzt Pilot, sondern er ist der Haudegen. Der neue Typ war Miles Teller, der großartig ist. Und der Film ist der erfolgreichste Film von Tom Cruise. Ich glaube, das wird bei uns auch so sein.

In Sachen Action war die Kiesgruben-Sequenz wirklich beeindruckend. Wie ist das zustande gekommen und hat das wirklich beim ersten Take geklappt?

Til: In einem deutschen Film muss das beim ersten Take klappen. Wir haben ja nicht das Budget von Hollywood, sodass wir sagen, dann machen wir’s eben 17-mal und hauen da 17 Opel Calibras die Klippe runter. Ich habe einen ganz tollen Stunt-Regisseur, den Christoph Domanski, der früher viel für Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei gearbeitet hat. Über die Drehbücher von Cobra 11 kann man geteilter Meinung sein, aber die Stunts waren immer auf Hollywood-Standard. Das hat er sich alles ausgedacht.

Tina, hast du zu irgendeinem Zeitpunkt gedacht: So ein Auto-Stunt, das wäre etwas für mich? Ich habe mich nämlich gefreut über die Szene, in der Uschi mit dem Manta in die Garage kommt.

Tina: Ja, ich finde es auch toll. Ich war vom ersten Moment an begeistert, dass Til meine Uschi erwachsen hat werden lassen und eine ganz starke Frau kreiert hat, also die Rolle wirklich weiterentwickelt hat. Aber ganz ehrlich, nein, Stunts würde ich nie selber machen. Dafür gibt es Stunt-Leute, die wissen, was sie tun. Ich weiß das nicht. Die haben jahrelange Ausbildungen. Ich finde, das sollten immer die Profis machen.

Manta Manta – Dritter Teil? Wenn es nach den Stars geht ...

Seid ihr bereit für Teil 3? Wo seht ihr Bertie und Uschi in zehn Jahren? Glaubt ihr, die beiden sind noch zusammen?

Til: Ich glaube, ja. Wir waren jetzt so lange getrennt

Tina: Ja, genau. Mit unseren Kindern.

Til: Wahrscheinlich müssen sie gemeinsam helfen, ihre Kinder auf den rechten Weg zu führen.

Tina: Wahrscheinlich mit Enkelkindern. Oh Gott, das blüht uns. Aber ja, definitiv. Teil 3. Sofort. In der Besetzung, mit dem Regisseur, mit dem Drehbuchautor, mit dem Koproduzenten und vor allem mit dem Hauptdarsteller. Sofort.

Vielen Dank für das Gespräch!

Dieses Interview wurde verkürzt und verdichtet.