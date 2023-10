Tod auf dem Nil: Das Ende erklärt und wie es in Teil 3 der Krimi-Reihe mit Hercule Poirot weitergeht

Mit Tod auf dem Nil erzählt Kenneth Branagh den vertrauten Agatha Christie-Krimi im neuen Gewand und jeder Menge Stars. Hier erfahrt ihr, wer der Mörder ist und wie die Geschichte weitergeht.

Kenneth Branagh konnte mit dem verschneiten Whodunit Mord im Orient Express 2017 einen Überraschungshit an den Kinokassen landen. Die Neuverfilmung der gleichnamigen Buchvorlage aus der Feder von Krimi-Göttin Agatha Christie avancierte zum Startschuss einer neuen Filmreihe über den Privatdetektiv Hercule Poirot.



Fünf Jahre später folgte mit Tod auf dem Nil die Fortsetzung. Einmal mehr stürzte sich Branagh in einen kniffligen Mordfall, dieses Mal vor der sonnigen Kulisse Ägyptens, wo ein grausames Verbrechen passiert: die wohlhabende Linnet Ridgeway-Doyle (Gal Gadot) wird auf ihrer Hochzeitsreise auf einem Raddampfer im Schlaf ermordet.

Doch wer ist der Mörder? Achtung, es folgen Spoiler!

Tod auf dem Nil: Wer hat Linnet Ridgeway Doyle ermordet?

In Tod auf dem Nil gibt es nicht nur einen, sondern zwei Mörder: Simon Doyle (Armie Hammer), Linnets Ehemann, und Jacqueline de Bellefort (Emma Mackey) haben den Mord gemeinsam aus langer Hand geplant. In Wahrheit sind die beiden verlobt. Jacqueline hat die Ehe zwischen Simon und Linnet eingefädelt. Als Linnets Ehemann wäre Simon derjenige gewesen, der nach ihrem Tod ihr Vermögen erbt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Tod auf dem Nil schauen:

Tod auf dem Nil - Trailer (Deutsch) HD

Hercule Poirot kann die beiden überführen. Jacqueline hat am Abend des Mordes mit Platzpatronen auf Simon geschossen, um einen anderen Konflikt vorzutäuschen. Dank der roten Farbe, die Simon von Euphemia Bouc (Annette Bening) gestohlen hat, wirkt seine Verletzung echt. Bouc (Tom Bateman) und Rosalie (Letitia Wright) alarmieren die Krankenschwester Mrs. Bowers (Dawn French), um Jacqueline zu sedieren.

Dieses Ablenkungsmanöver nutzt Simon, um sich mit der Waffe in Linnets Schlafgemach zu schleichen. Dort erschießt er seine Frau, ehe er sich – dieses Mal mit einer richtigen Kugel – ins Bein schießt. Somit ist die Verletzung dann auch wirklich echt, wenn Dr. Windlesham (Russell Brand) eintrifft, um sie zu untersuchen. Als am Ende alles auffliegt, erschießt Jacqueline zuerst ihren Verlobten, Simon, und danach sich selbst.

Wie geht die Krimi-Geschichte nach Tod auf dem Nil weiter?

Inzwischen ist ein dritter Teil der Krimireihe erschienen: A Haunting in Venice. Die Geschichte spielt zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und erzählt von einem sichtlich gezeichneten Poirot, der sich in Venedig zurückgezogen hat. Mit Verbrechen will er nichts mehr zu tun haben. Ausgerechnet da taucht eine alte Bekannte – die Buchautorin Ariadne Oliver (Tina Fey) – auf und macht ihn auf einen neuen Fall aufmerksam.

Hier könnt ihr den Trailer zu A Haunting in Venice schauen:

A Haunting in Venice - Trailer (Deutsch) HD

Ariadne berichtet vom Medium Joyce Reynolds (Michelle Yeoh), die angeblich Kontakt mit dem Jenseits aufnehmen kann. Poirot soll sie überführen. Bei der Séance in einem gruseligen Palazzo ereignen sich jedoch Dinge, die sich selbst der sonst so brillante Kopf nicht erklären kann. Poirot muss alles hinterfragen, was er je zu wissen glaubte. Die Geschichte basiert lose auf der Christie-Vorlage Die Schneewittchen-Party.

Wo kann man die Hercule Poirot-Filme schauen?

Tod auf dem Nil feiert am 29. Oktober 2023 um 20:15 Uhr seine Free-TV-Premiere auf Sat.1. Alternativ könnt ihr den Film bei Disney+ streamen. Dort befindet sich auch der erste Teil der Reihe. A Haunting in Venice läuft derzeit noch in einzelnen Kinos und dürfte in den nächsten Monanten ebenfalls bei Disney+ eintreffen.

