"Töte, so viele du kannst": Langer Yellowstone-Trailer zur Serien-Rückkehr steuert auf Höhepunkt von 5 Staffeln Seriengeschichte zu

In Kürze soll der Serien-Hit Yellowstone mit dem großen Finale von Staffel 5 Teil 2 abgeschlossen werden. Ein neuer Trailer verspricht ein konfliktreiches Ende.

Selbst der epischste Showdown hat irgendwann ein Ende. So ergeht es nach fünf Staffeln, deren letzte sogar in zwei Teile geteilt wird, auch dem Serien-Hit Yellowstone. Aber bevor das große Finale im November 2024 kommt, heizt ein neuer Trailer noch einmal die Vorfreude der Fans an:

Yellowstone - S05b Trailer (English) HD

Yellowstone Staffel 5 Teil 2 wird ohne Kevin Costner auskommen

Wie der Trailer bereits andeutet, wird sich das große Finale der Serie von Taylor Sheridan (Wind River) um das Erbe von Ranch-Patriarch John Dutton (Kevin Costner) drehen, um das bereits die Geier kreisen. "Töte, so viele du kannst", rät dessen Tochter Beth Dutton (Kelly Reilly) in einer Szene bereits.

Costners Figur selbst soll im Serienende nicht mehr zu sehen sein. Sein Ausstieg wird laut Yellowstone-Kollegin Reilly aber perfekt ins Finale passen. Costner hatte die Erfolgsserie im Streit verlassen, um sein Western-Epos Horizon drehen zu können.

Wann kommt das Yellowstone-Finale nach Deutschland?

Die letzten Folgen der 5. Staffel von Yellowstone werden ab dem 12. November 2024 auf dem Kanal AXN ausgestrahlt, der unter anderem über Amazon buchbar ist. Damit erfolgt die Veröffentlichung hierzulande nur zwei Tage nach dem US-Start.

Tatsächlich gibt es seit einiger Zeit Gerüchte um eine 6. Staffel. Ob und wie die Serie künftig fortgesetzt werden könnte, ist bisher nicht klar.

