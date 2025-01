Tom Holland tritt in die Fußstapfen von Denzel Washington und Tom Cruise: Seine nächste Rolle ist ein Thriller, der seit 13 Jahren verfilmt werden soll

Spider-Man-Star Tom Holland hat auch neben seinem nächsten Marvel-Abenteuer jede Menge zu tun, unter anderem in einem Thriller. Dabei handelt es sich um die Adaption eines John Grisham-Romans.

Bis zum Ende seiner Karriere will Schauspieler Tom Holland es nochmal richtig krachen lassen. Nicht nur in Spider-Man 4 oder dem nächsten Christopher Nolan-Projekt, für das er bereits gebucht wurde, sondern auch in einem Thriller mit Bestseller-Vorlage von Kanzleidramenguru John Grisham.

Tom Holland für Cast des Thrillers The Partner vorgesehen: John Grisham liefert die Vorlage

Den Spinnen-Anzug muss Holland für das Filmprojekt The Partner gegen einen richtigen, maßgeschneiderten Anzug austauschen. Laut Deadline wird er nämlich zum Anwalt, der seine Partner übers Ohr haut. Eine ausnahmsweise weniger sympathische Rolle für den sonst so charmanten Briten. Die Buchvorlage erschien 1997 und sollte laut Digital Spy bereits 2012 von Regisseur John Lee Hancock (Der Klient) verfilmt werden. Wer neuerdings auf dem Regiestuhl sitzt, ist noch nicht raus.

In der Romanvorlage Der Partner* täuscht der Rechtsanwalt Patrick Lanigan seinen eigenen Tod vor, um mit 90 Millionen US-Dollar seiner Kanzlei und eines Klienten durchzubrennen. Als man ihn schließlich in Brasilien ausfindig macht, wird den Verfolgenden klar, dass Patrick bereits einen Plan für diese Situation hatte – und im Fall seines Verschwindens das FBI eingeschaltet wird.

Tom Holland, der eine der Hauptrollen in der Filmversion übernehmen soll, ist obendrein als Produzent am Projekt beteiligt. Graham Moore (The Imitation Game) sitzt unter dem Dach von Universal am Drehbuch.

Der Anfang des John Grisham-Film-Revivals?

John Grisham-Verfilmungen gehörten in den 90ern zum festen Bestandteil der Kinolandschaft. Den Anfang machte damals Die Firma mit Tom Cruise in der Anwaltsrolle, gefolgt von Die Akte mit Denzel Washington und Julia Roberts, Die Jury mit Matthew McConaughey und Sandra Bullock und einigen mehr.

Die bislang letzte Grisham-Filmadaption war (da kommt ihr nie drauf!) Verrückte Weihnachten mit Tim Allen und Jamie Lee Curtis. Die Feiertagskomödie basiert auf seinem Roman Das Fest.

