Totgeglaubter Star Wars-Film lebt wieder: Schon vor 4 Jahren wurde das erste Video veröffentlicht

Aufregende Neuigkeiten aus der weit entfernten Galaxis. Der Star Wars-Film von Wonder Woman-Regisseurin Patty Jenkins ist doch noch nicht tot. Vier Jahre nach Ankündigung gibt es ein wichtiges Update.

Inzwischen gibt es mehr abgesagte als veröffentlichte Star Wars-Filme. Genau genommen sind seit dem Aufkauf von Lucasfilm durch Disney nur fünf Teile der Sternensaga im Kino erschienen. Dazu gehören neben der Sequel-Trilogie die Spin-offs Rogue One: A Star Wars Story und Solo: A Star Wars Story. Seit fünf Jahren ist Pause.

Im Dezember 2020 überraschte Lucasfilm mit der Ankündigung eines weiteren Ablegers, der sogar direkt mit einem Ankündigungsvideo vorgestellt wurde: Wonder Woman-Regisseurin Patty Jenkins sollte den Star Wars-Film Rogue Squadron auf die große Leinwand bringen. Der damals geplante Kinostart: Dezember 2023.

Neues Leben für Rogue Sqaudron: Abgesagter Star Wars-Film laut Regisseurin Patty Jenkins wieder möglich

Im November 2021 wurde Rogue Squadron vom Produktionsplan genommen und für unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. Jetzt gibt es hoffnungsvolle Neuigkeiten von der Regisseurin selbst. Jenkins sagt, dass sie die Arbeit an dem Film wieder aufgenommen hat. Nicht zuletzt sind zwei ihrer anderen Blockbuster-Projekte weggefallen.

Im Interview mit Collider geht die erfahrene Filmemacherin näher auf die Umstände hinter der Produktion von Rogue Squadron ein.

Als ich Star Wars verließ, um Wonder Woman 3 zu drehen, dachte ich, dass ich nach Wonder Woman 3 vielleicht zu Star Wars zurückkehren würde. Wir haben also einen Vertrag abgeschlossen, damals ging ich aber davon aus, dass ich Wonder Woman [3] machen würde.

Spätestens seit der Ankündigung des neuen DC-Universums ist klar, dass Wonder Woman 3 nicht realisiert wird. Auch Jenkins' Cleopatra-Film mit Gal Gadot ist in der Planungsphase auseinandergefallen. So kehrte sie zu Lucasfilm zurück.

Als [Wonder Woman 3] nicht zustande kam, sagten Lucasfilm und ich: 'Oh, wir müssen noch diesen Vertrag abschließen.' Das haben wir gemacht, kurz, bevor der Streik [der Drehbuchautor:innen und Schauspieler:innen in Hollywood] angefangen hat. Jetzt schulde ich ihnen ein Star Wars-Skript und wir werden sehen, was daraus wird.

Jenkins und Lucasfilm sind die Optionen für Rogue Squadron nochmal durchgegangen. Jetzt wird eine Version des Films gesucht, die für beide Parteien vertretbar ist.

Ich bin zurück und arbeite an Rogue Squadron. Wir werden sehen, was passiert. Wir müssen [den Film] so weit entwickeln, damit wir an den Punkt kommen, an dem [Lucasfilm und ich] glücklich sind.

Trotz Jenkins' Aussagen sei betont, dass Rogue Squadron alles andere als sicher ist. Bei Lucasfilm arbeiten zahlreiche Filmschaffende an diversen Star Wars-Projekten und es gibt keine Garantie, dass diese je das Licht der Welt erblicken werden. Jenkins' Update macht zumindest Hoffnung, dass ihr Film noch eine Chance hat.

Rogue Squadron lockte mit dem Versprechen, den Fokus auf die Raumschiff-Action und eine neue Generation an Pilot:innen zu legen. Keine Lichtschwerter, sondern furiose Flugmanöver – schlummert viel Potenzial. Ein adrenalingeladener Action-Film à la Top Gun: Maverick könnte definitiv frischen Wind ins Star Wars-Universum bringen.

Neuer Star Wars-Film: Wann startet Rogue Squadron im Kino?

Da die Wiederaufnahme der Arbeit an Rogue Squadron offiziell nicht bestätigt wurde, gibt es keinen Kinostart für den Film. Vorerst erwarten uns vier andere Star Wars-Abenteuer im Kino, angefangen bei The Mandalorian & Grogu, der möglicherweise am 22. Mai 2026 startet – diesen Termin hat sich Lucasfilm im Startkalender reserviert.

Darüber hinaus ist ein Rey-Film mit Daisy Ridley in der Hauptrolle geplant und ein Star Wars-Abstecher, der weit in die Vergangenheit führt: Der Dawn of the Jedi-Film von James Mangold soll von den Anfängen der Jedi und der Macht erzählen. Dave Filoni entwickelt zudem einen Film, der das gesamte Mandoverse zusammenführt.