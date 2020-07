Traumatische Star Wars 9-Trennung: Entlassung brach Regisseur das Herz

Bevor J.J. Abrams Star Wars 9 inszenierte, war Colin Trevorrow damit betraut. In einem Interview sprach der Jurassic World-Regisseur über seine damalige Entlassung.

Wenige Wochen nach dem Kinostart von Der Aufstieg Skywalkers landeten Informationen zur ursprüngliche Star Wars 9-Version im Netz. Zunächst war bekanntlich Colin Trevorrow (Jurassic World) mit der schwierigen Aufgabe betraut, die Sequel-Trilogie abzuschließen. Im September 2017 wurde er seines Postens jedoch enthoben und J.J. Abrams kehrte kurzfristig zurück.

Seitdem hat sich Trevorrow mehrfach über diesen Karriere-Knick geäußert und die Schuld vor allem der schlechten Rezeption seines Films The Book of Henry angelastet. Im Rahmen eines Panels bei der San Diego Comic-Con@Home deutete er nun an, wie schwer ihn die Entlassung persönlich getroffen hat. Außerdem enthüllte er das Modell eines TIE Marauders, das er mit seinem Sohn entworfen hat.

Colin Trevorrow über Star Wars 9: Trennung ging ans Herz

Im Rahmen des Panels mit den Regie-Kollegen Robert Rodriguez (Alita: Battle Angel) und Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) sprach Trevorrow zunächst über die animatronischen Modelle in Jurassic World 3. Danach gaben die Regisseure über persönliche Karriere-Rückschläge Auskunft.

Star Wars: So leicht hätte man Luke Skywalker retten können!

Im Fall von Trevorrow handelte es sich um das gescheiterte Engagement bei Star Wars 9. Damals trennten sich die Wege von Lucasfilm und Trevorrow wegen "kreativer Differenzen". Diese hingen vermutlich mit dem Drehbuch zusammen, das der Jurassic World-Regisseur zusammen mit seinem Stamm-Co-Autor Derek Connolly verfasst hatte. Per Video-Schaltung erklärte er:

Wir befanden uns [in der Vorbereitung der] Konzeptkunst und beim Schreiben, [als ich Star Wars verlassen habe], es resultierte aus der Entwicklung des Films. Ich denke, die Lehre daraus ist - ich hatte bisher sehr viel Glück mit den Filmen, bei denen ich Regie geführt habe, der Weg, dem ich folgen wollte, und der Weg, dem alle anderen folgen wollten, war dabei derselbe.

Bei Star Wars 9 verließ ihn demnach dieses Glück:

Ich es natürlich möglich, dass sich zwei Menschen auch zwei verschiedene Wege durch den Wald vorstellen. Das war eine Erfahrung [bei Star Wars 9], das könnt ihr euch sicherlich vorstellen, die bis zu dem Punkt voranschreiten kann, dass es richtig traumatisch wird, wenn es um etwas geht, das einem am Herzen liegt und in das man so viel hineingesteckt hat.

Mit schmerzhaften Trennungen muss man beim Film rechnen

Mit drei Jahren Abstand fasst Trevorrow bei dem Comic-Con-Panel zusammen:

Aber das ist eines der Dinge, die man akzeptieren muss, wenn man irgendeine Rolle beim Filmemachen übernimmt, und ganz besonders wenn man Geschichten erzählen will, dann wird es [einem auch das] Herz brechen. Dann wird es niederschmetternde Enttäuschungen geben und Siege und hoffentlich gleichen sie sich am Ende aus.

Das Bild der zwei verschiedenen Wege, die bei der Planung von Star Wars 9 im Raum standen, hat Colin Trevorrow schon in früheren Interviews benutzt, um die Situation zu erklären. Dabei ging der Regisseur bisher äußerst diplomatisch mit den Ereignissen um. Warum auch nicht, immerhin ist er auf die Füße gefallen.

© Collider Colin Trevorrow zeigt das Modell eines TIE Marauders

Im Gegensatz etwa zu seinem von Lucasfilm entlassenen Kollegen Josh Trank (Fantastic 4) wechselte Trevorrow einfach zurück zu seinem anderen Milliarden-Franchise und übernahm die Regie bei Jurassic World 3: Dominion.

TIE Marauder: Trevorrow zeigt Modell für Star Wars-Jäger

Das ein oder andere einzigartige Star Wars-Erinnerungsstück durfte Trevorrow jedenfalls behalten. Bei dem von Collider gehosteten Panel zeigte er Kollegen und Zuschauern das bewegliche Modell eines TIE Marauders, welches er mit seinem damals 9-jährigen Sohn entworfen hat.

Schaut euch das Gespräch mit Colin Trevorrow unten an. Ab Minute 45 spricht er über Star Wars 9. Davor erklärt Joseph Kosinski übrigens, wie weit seine nie gedrehte Version von Le Mans 66 - Gegen jede Chance mit Tom Cruise und Brad Pitt in der Vorbereitung kam.



