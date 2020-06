Star Wars-Albtraum: Die Ewoks ohne Fell sehen einfach nur verstörend aus

Ewoks sind eigentlich kleine, knuddelige Wesen im Star Wars-Universum. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt nun jedoch ein Exemplar ohne Fell - und das sieht ziemlich verstörend aus.

Erst vor ein paar Tagen haben wir euch einen Einblick in die Entstehung von Baby Yoda präsentiert. Wie sich herausstellte, war der neuste Star Wars-Liebling nicht von Anfang an so putzig, wie wir ihn in schlussendlich The Mandalorian kennengelernt haben. Heute haben wir einen weiteren gruseligen Einblick für euch, der uns hinter die Kulissen der weit entfernten Galaxis entführt.

Star Wars 9 bei Disney+ : Über den Affiliate-Link könnt ihr ein Abo abschließen und damit Moviepilot unterstützen. Auf den Preis hat das keine Auswirkung. Zudem erhaltet ihr bei uns einen Überblick über das komplette Programm, ihr könnt nach allen Filmen bei Disney+ sowie allen Serien bei Disney+ filtern.

Via CinemaBlend erreicht uns ein Instagram-Post von Jake Lunt Davies, der als Creature Concept Designer bisher an allen neuen Star Wars-Filmen unter dem Dach von Disney beteiligt war. Er teilt ein Bild, das uns einen Ewok ohne Fell zeigt - tatsächlich handelt es sich hierbei um die "rohe Version" von Wicket W. Warrick, gespielt von Warwick Davis.

Der Ewok Wicket ohne Fell: Ein Star Wars-Albtraum

Gemeinsam mit seinem Sohn haben wir Wicket zuletzt in den finalen Minuten von Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers gesehen. Da sah er aber deutlich knuddeliger aus, als auf dem nachfolgenden Bild, das auch einen neuen Serienkiller à la Michael Myers und Ghostface inspirieren könnte. Die großen, runden Augen und dazu der offene Mund - das ist definitiv ein unheimlicher Anblick:

Wicket feierte im Rahmen von Die Rückkehr der Jedi-Ritter sein Debüt im Star Wars-Universum. Schon damals wurde er von Warwick Davis verkörpert, der ebenfalls in der mit Lucasfilm verbundenen Produktion Willow von Ron Howard eine wichtige Rolle einnahm. Im Zuge von Star Wars 9: Die Aufstieg Skywalkers war er dann zusammen mit seinem eigenen Sohn, Harrison Davis, als Ewok zu sehen.

Schaut den Trailer zu Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers:

Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Allzu groß fiel der Auftritt allerdings nicht aus. Und auf die Ankündigung einer Ewok-Serie auf Disney+ warten wir bisher auch vergebens. Allzu abwegig sollte das aber eigentlich nicht sein, immerhin gehörten die Ewoks zu den ersten Star Wars-Figuren, die nicht nur zwei Spin-off-Filme, sondern auch eine Spin-off-Serie spendiert bekommen haben.

Während es sich bei Die Ewoks: Karawane der Tapferen und Die Ewoks: Kampf um Endor um Fernsehfilme im Live-Action-Format handelte, tritt Die Ewoks im Gewand einer Animationsserie in Erscheinung, die von 1985 bis 1986 im Doppelpack mit Freunde im All auf ABC ausgestrahlt wurde.

Podcast: Wird The Mandalorian den Erwartungen gerecht?

Die neue Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - steht ganz im Zeichen von The Mandalorian bei Disney+. Wir besprechen die 1. Staffel detailliert, inklusive der Frage, ob Baby Yoda für die Serie ein Gewinn ist.

Für den Podcast hat Jenny zwei große Star Wars-Fans eingeladen, Moviepilot-Redakteur Matthias und Kollege Tobias von FILMSTARTS und dem Podcast Leinwandliebe. Zu dritt diskutieren sie die Qualität der Serie und spekulieren über neue Figuren in der 2. Staffel.

Würdet ihr gerne eine Ewok-Serie auf Disney+ sehen?